桜田通が、初の海外ファンミーティング『Dori Sakurada Fanmeeting in Shanghai 2025』を11月1日に中国 上海蜚声 Live Houseにて開催。また、あわせてキービジュアルと本人コメントが公開された。

（関連：桜田通、大歓声に沸いたアーティストデビュー記念ツアー 歌に乗せて届ける一貫した思い）

初の海外イベントの開催に関して、桜田は「SNSやWeiboを始めてから、いつか皆さんに会いに行きたいと願い続けてきました。その願いが、ついに叶います！」とし、「会場で皆さんと素敵な時間を一緒に過ごせるのを、今から楽しみにしています。」とコメントしている。

また、本イベントのチケットは、9月15日より販売開始。さらに、オフィシャルファンクラブ『Sakura da Space Society』では、同日よりチケット先着受付も行う予定だ。詳細は後日、桜田通オフィシャルサイトおよびファンクラブサイトにて発表される。

・桜田通 コメント

中国の皆さん、こんにちは。桜田通です。SNSやWeiboを始めてから、いつか皆さんに会いに行きたいと願い続けてきました。その願いが、ついに叶います！

2025年11月1日、上海でファンミーティングを開催します！ようやく皆さんと直接お会いできる機会が訪れたこと、心から嬉しく思っています。会場で皆さんと素敵な時間を一緒に過ごせるのを、今から楽しみにしています。最高の思い出を一緒に作りましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）