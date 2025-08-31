胃がん検診は何歳から受けるべき? 年齢別の検査法の正しい選び方を医師に聞く

年齢や体調によって、受けるべき検査方法が変わることをご存じでしょうか? 国の最新の指針では、50歳以上の方には2年に1回の内視鏡検査を推奨しており、がんの早期発見やピロリ菌のチェックにも有効とされています。年齢に応じた適切な検査選びと、その重要性について、諏訪先生にお話を伺いました。

監修医師：

諏訪 敏之（読売ランド前すわクリニック）

聖マリアンナ医科大学卒業。島田総合病院、聖ヨゼフ病院、聖マリアンナ医科大学病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、メディクスクリニック副院長をへた2014年、神奈川県川崎市に読売ランド前すわクリニック開院。消化器疾患領域の診療を軸とし、治療のみならず、消化器官内視鏡を用いた予防医療に務めている。日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、初期臨床研修指導医。日本消化管学会、日本外科系連合学会、日本癌治療学会、日本大腸肛門病学会、日本外科感染症学会の各会所属。

編集部

年齢による検査方法の適正や傾向はあるのですか？

諏訪先生

国の最新の指針では、50歳以上の方に対し、2年に1回の胃内視鏡検査を推奨しています。「検査の受けすぎ」なんてことはありませんから、積極的に検討してみてください。30代以下の方なら、症状があれば、胃の内視鏡検査を推奨します。

編集部

画像診断はどうやっておこなっているのでしょう？

諏訪先生

川崎市の胃がん検診では、担当医ともう1人の消化器内視鏡学会の専門医によって、ダブルチェックをおこなっています。ただし、これは自治体によって差異があるかもしれません。一般的な検査となると、担当医のみに委ねられることが多いですね。

編集部

最後に、読者へのメッセージがあれば。

諏訪先生

「胃がんを早期に発見する」という目的なら、内視鏡検査に分があると考えています。ピロリ菌へ感染していると、胃に何かしらの変調が起きるはず。だからこそ、内視鏡による視認が有効です。形式的な検査で終わらせず、胃炎などの症状をきちんと評価する意味でも、胃内視鏡検査の意義は大きいでしょう。

※この記事はメディカルドックにて【バリウム検査と内視鏡検査の違いって何？どちらを受ければいいの？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。