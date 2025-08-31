¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÀèÀ©Àä¹¥µ¡¤Çº¸Èô¤âÁö¼Ô¥¥±¤¬¡È´Ö°ìÈ±¥¢¥¦¥È¡É¡¡ÄËº¨¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¤Ç²÷Åê¤Î¥°¥é¥¹¥Îー±ç¸î¤Ê¤é¤º
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¹¥µ¡¤Çº¸Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢£Áê¼ê³°Ìî¼ê¤¬¹¥ÊÖµå
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê¤¬5²ó¤òÌµ°ÂÂÇ¤È²÷Åê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢5²ó¤Ë¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
5²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÈÀèÀ©¤ÎÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂçÃ«¤¬Âè3ÂÇÀÊ¤Ø¡£Áê¼êÀèÈ¯¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹Åê¼ê¤Î½éµå¤òÁÀ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÎÂÇµå¤Ï86.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó138.6¥¥í¡Ë¤ÎÅö¤¿¤ê¤Çº¸Èô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»°ÎÝ¥é¥ó¥Êー¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¥Ûー¥à¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Îº¸Íã¼ê¥ë¥ë¥Ç¥¹¡¦¥°¥ê¥¨¥ëJr.¤Î¹¥ÊÖµå¤ËÁø¤¤ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡£´Ö°ìÈ±¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥×¥ìー¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥Ë¥´¥í¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¸«»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.276¡£»î¹ç¤Ï6²ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤«0－0¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£