¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÇÈÅÄÂçÏÂ¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¸¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£2Æü¡¢Æ±µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤ÇÀï¤Ã¤¿¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¡ÊM.T¡Ë¤¬µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç»î¹ç¸å¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢8ÆüÌë¤Ë28ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÈÅÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤éÇØ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¹¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÈ½Äê1-1¡Ê115-113¡¢113-115¡¢114-114¡Ë¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£ÇÈÅÄ¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¿ÀÂ¤µ¤ó¤Ï·ãÆ®¤ÎËö¡¢»î¹ç¸å¤Ë°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£9Æü¡¢M.T¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÂ¤µ¤ó¤¬8Æü22»þ59Ê¬¤Ë28ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç±ÊÌ²¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÈÅÄ¤Ï31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¦¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤±¤É¡¢²¿»ö¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤éÇØ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¥¸¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¤âºÆ³«¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¿ÀÂ¤µ¤ó¤é¤Ø¡ÖÂô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤âµ¤·¤¿¡£
