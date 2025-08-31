女優の飯島直子（57）が30日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。波瀾万丈なこれまでの人生を振り返る場面があった。

CMの加藤浩次から「今どうですか、自分で自分の人生を振り返った時に、なんか面白い人生だなとか思ったりとか」と振ると、飯島は「そうですね。面白い人生というか、本当に、山あり、谷あり、谷底あり、どん底あり」としみじみ。加藤が「どん底ありました？どん底って何ですか？」と聞くと「あります、あります」と飯島。「どん底だから教えられないですよ」と苦笑した。

加藤はあらためて「じゃあ、谷底教えてもらっていいですか」と質問。飯島は「うちの社長が金持って逃げたとか。そういうのは何回もあるんですよ。今の社長じゃないです」とぶっちゃけた。

これには加藤も「昔の事務所で金持って逃げたんですか？めっちゃ凄い経験してきてますね」と驚き。飯島は「そんなのへ（のかっぱ）ですよ、へ」とキッパリ。

島崎和歌子が「よくでもそれで芸能界もうやめようとか思わなかったですね」と感心すると、飯島は「私だけじゃなくて一緒に働いているスタッフがいたので。で、スタッフだけは変わらないんですよ。30年以上一緒にいる仲間なんで。やっぱり、一人だけっていう気持ちにはどうしてもなれないし」と明かした。

加藤が「大変な思いしましたね」と声をかけると、飯島は「いや、もうこんなのへですよ、まだ」と言い放った。