ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ストリート感あふれる！【フブ】のオーバーサイズTシャツで夏のカジュアルを格上げ！Amazonで販売中！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


フロントの大きなカレッジロゴがポイントのトップス、FUBUのデザイン半袖Tシャツ。フロントに大きく入ったカレッジロゴが特徴的でヴィンテージな雰囲気を演出。丈夫ながらも柔らかい生地感で､素肌に着用しても通気性があり心地よく､一枚でもさらりと着こなせる｡

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


230gの綿100％素材で、丈夫ながらも柔らかく通気性に優れ、素肌に着ても快適な着心地を楽しめる。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


フロントの大きなカレッジロゴサテンワッペンが目を引き、ヴィンテージ感漂うストリートスタイルを演出する。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


デニムやジョガーパンツとの相性が良く、キャップやスニーカーと合わせれば統一感あるおしゃれが完成する。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


ユニセックス対応のルーズフィットで、男女問わずラフに着こなせ、コーデの幅を広げられる。