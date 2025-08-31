お笑いコンビ「スマイル」が30日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」に出演。2003年結成で、「かまいたち」より先輩ながら、いまだ若手のような扱いを受け続ける現状を明かした。

同局の情報番組「せやねん！」では人気コーナー「スマイル工務店」を担当し、13年目に突入。体を張りまくっての庭改造がおなじみとなっており、かまいたち・山内健司も同コーナーが大好きだという。

今年は大阪・関西万博の吉本興業のパビリオンで開催され、SNSでもバズリ中のカラオケイベントに、たびたびMCで登場。盆踊りも2時間自ら踊って盛り上げるという。

かまいたち・濱家隆一から「マジでほんま死にますよ、そのうち。庭も汗かいてつくって、盆踊り2時間やって…」と心配されると、ウーイェイよしたかは「（万博からの）帰りの電車、死んだような顔で乗ってるの…」と吐露した。

「ちょっと待って下さい、電車で帰らされてるんですか？」と驚く濱家に、「電車です。同じ車両にさっき盆踊りしてた女の子がいて目合うのがすごい恥ずかしいのよ。電車賃は自腹よ」と苦笑い。濱家は「それはあかん！それはあかんで、吉本〜！」と訴えた。

「電車賃は自腹、ほんでギャラは？」と聞く濱家に、よしたかは「7500円」と即答し、かまいたちの2人は大笑い。相方・瀬戸洋祐も「関西は、ほぼよ？僕らの体感ですけど、関西はほぼ全部7500円でやらせてもらってます」と言って、笑わせていた。