上田竜也プロデュースのハロウィンフェス開催決定 小山慶一郎、川島如恵留…出演者発表
上田竜也がプロデュースするハロウィンフェス『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』が、10月29日、30日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが決定した。
【写真】上田竜也、川島如恵留、鬼龍院翔…出演者一覧
同イベントは昨年2024年に1st Biteとしてパシフィコ横浜にて開催され、魔王上田竜也の声がけの下に集まった豪華なメンバーが、ハロウィンを彩るモンスター達となって最高のパーティーを繰り広げ、ハロウィンと音楽フェスが合体した１日限りでスペシャルな伝説のイベントとなっていた。
今年は会場をサイズアップし、出演者もさらにバラエティに富んだメンバーが集結。２日間にわたって様々なモンスター達が大暴れしていく。
昨年に引き続き、本編だけでなく、会場内外に至るまで上田がプロデュースを手掛け、来場者が仮装するための更衣室やメイクスペース、キッチンカーとフォトスポットが設置され、巨大なハロウィンの世界が渋谷に出現する。
●イベントタイトル
『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』
●日程
2025年10月29日（水）OPEN 17:00 / START 18:00
2025年10月30日（木）OPEN 17:00 / START 18:00
●出演者
10月29日（水）
上田竜也
小山慶一郎（NEWS）、川島如恵留（Travis Japan）
矢花黎、菅田琳寧、鈴木悠仁、稲葉通陽（B&ZAI）
鬼龍院翔、BALLISTIK BOYZ、Novelbright、ファントムシータ and more ...
10月30日（木）
上田竜也
川島如恵留（Travis Japan）、鬼龍院 翔
BALLISTIK BOYZ、Novelbright、ファントムシータ、7ORDER and more ...
●チケット
指定席 12,500円（税込）
●チケット販売スケジュール
◆9月1日（月）12:00〜9月5日（金）23:59
DAZZLE 先行受付
https://tatsuya-ueda.com/contents/976362
その他先行発売実施予定
◆一般販売
10月4日（土）10:00〜
■上田竜也コメント
マウスピースフェス
2年目になります！
去年
「毎年恒例に出来たら…」
と言っていた事が
実現して凄く嬉しく思います
2年目のゲストも
かなり
豪華な人達が出演してくれます
前回出てくれた
メンバーも
違う形で参加してくれたり…
今年も面白くなりそうです！
ちなみに
まだ
発表されてない方も…
会場も大きくなり
一歩一歩
前進しているのを感じますね
今年も演出、プロデュースしていきます
さぁ！今年もじゃんじゃん
仮装して遊びに来てくださいな
派手に盛り上がろうぜ！
