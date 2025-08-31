『怪獣8号 THE GAME』本日より配信開始 事前登録160万人突破で豪華プレゼントも
人気漫画を原作とした新作スマートフォン・PC向けのジャイアントキリングRPG『怪獣８号 THE GAME』が、本日より全世界同時でAppStoreとGooglePlayにて配信を開始した。
【写真】「鳴海弦かっこよすぎる…」ジャイアントキリングバトルが楽しめる『怪獣８号 THE GAME』
本作は、原作・アニメの迫力ある世界観を最先端の3Dグラフィックで再現。巨大怪獣に逆転の一撃をブチ抜く「ジャイアントキリングバトル」を楽しむことができる。完全新規のオリジナルストーリーがフルボイスで収録されており、『怪獣8号』に初めて触れる人でも楽しめる構成となっている。
ゲームには3つのストーリーモードが用意されており、原作・アニメから分岐したオリジナル展開を描く「メインストーリー」、原作・アニメの名場面を追体験できる「追憶ストーリー」、そしてキャラクター同士の日常や関係性を深く描く「キャラストーリー」を楽しめる仕様となっている。
本作の戦闘は、4人の仲間を編成して挑むターン制コマンドバトルを基盤としており、通常攻撃やスキル、必殺技を駆使して戦う。敵の耐性を破壊して「核」を露出させると、仲間との追撃コンボが発動する独自システムにより、『怪獣8号』らしい共闘感と緊張感ある戦闘を体験できる。
さらに、キャラクターのステータスやスキル、装備品の強化など、多彩な成長要素も用意。作成ごとに能力値がランダムで決定される装備作成システム「ユニパーツ」も実装されているため、厳選によるやり込み要素として長く楽しむことができる。
リリースを記念して、8月30日放送のアニメ『怪獣8号』第19話で活躍した市川レノがゲームの世界でも躍動。識別怪獣兵器（ナンバーズ）6を見にまとった★5キャラクター［適合者］市川レノとして『THE GAME』に登場する。
ゲームの最終事前登録者数は160万人を突破し、その達成報酬として「お好きな★5キャラクター1体」「THE GAMEガチャチケット20枚」「★4［刀のスペシャリスト］保科宗四郎」「★4［はるか高みへ］亜白ミナ」、さらにゲーム内で使用できる次元晶などのアイテムが無料でプレゼントされる。
【写真】「鳴海弦かっこよすぎる…」ジャイアントキリングバトルが楽しめる『怪獣８号 THE GAME』
本作は、原作・アニメの迫力ある世界観を最先端の3Dグラフィックで再現。巨大怪獣に逆転の一撃をブチ抜く「ジャイアントキリングバトル」を楽しむことができる。完全新規のオリジナルストーリーがフルボイスで収録されており、『怪獣8号』に初めて触れる人でも楽しめる構成となっている。
本作の戦闘は、4人の仲間を編成して挑むターン制コマンドバトルを基盤としており、通常攻撃やスキル、必殺技を駆使して戦う。敵の耐性を破壊して「核」を露出させると、仲間との追撃コンボが発動する独自システムにより、『怪獣8号』らしい共闘感と緊張感ある戦闘を体験できる。
さらに、キャラクターのステータスやスキル、装備品の強化など、多彩な成長要素も用意。作成ごとに能力値がランダムで決定される装備作成システム「ユニパーツ」も実装されているため、厳選によるやり込み要素として長く楽しむことができる。
リリースを記念して、8月30日放送のアニメ『怪獣8号』第19話で活躍した市川レノがゲームの世界でも躍動。識別怪獣兵器（ナンバーズ）6を見にまとった★5キャラクター［適合者］市川レノとして『THE GAME』に登場する。
ゲームの最終事前登録者数は160万人を突破し、その達成報酬として「お好きな★5キャラクター1体」「THE GAMEガチャチケット20枚」「★4［刀のスペシャリスト］保科宗四郎」「★4［はるか高みへ］亜白ミナ」、さらにゲーム内で使用できる次元晶などのアイテムが無料でプレゼントされる。