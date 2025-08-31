中島美嘉「GLAMOROUS SKY」MV、リリース20周年で4K映像をYouTube公開
中島美嘉が2005年8月31日にリリースしたシングル「GLAMOROUS SKY」が、今年8月31日で発売から20周年を迎える。これを記念して、同楽曲のミュージックビデオが4K映像として新たにYouTubeで公開された。
「GLAMOROUS SKY」は、映画『NANA』の主題歌として、主人公・NANAを演じた中島が“NANA starring MIKA NAKASHIMA”名義で発表したロックナンバー。作詞は原作者の矢沢あい、作曲はHYDEが手がけ、中島の代表曲として広く知られている。日本国内のみならず、アジア圏でも人気を博しており、今年開催されたアジアツアー『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025』でも各地の観衆を沸かせてきた。
今回の4K化によって、20年前の熱量をそのままに、より鮮明な映像でミュージックビデオを楽しめる仕様となっている。日本からアジアへと広がったこの名曲の魅力を、あらためて堪能できる機会となる。
