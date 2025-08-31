『SPY×FAMILY』第3期、10月4日放送開始 ビジュアル解禁で物語のキーアイテム
テレビアニメ『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）Season3（第3期）が、10月4日午後11時よりテレビ東京系列ほかにて放送されることが決定した。あわせてキャラクターデザイン嶋田和晃描き下ろしのメインビジュアルが公開された。
【画像】アーニャの変顔！少年兵姿のロイド…公開された『SPY×FAMILY』場面カット
ビジュアルの中心にはアーニャが大きく描かれ、その周りにはロイド、ヨル、ボンドをはじめとするおなじみのキャラクターたちが。さらにSeason 3の物語のキーとなるアイテムがちりばめられている。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は3800万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。
■スタッフ
原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：古橋一浩・原田孝宏
シリーズ構成：大河内一楼
副シリーズ構成：谷村大四郎 久尾歩
キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃
色彩設計：原恭子
美術設定：塩澤良憲 スタジオイースター
美術監督：臼井みなみ
３DCG監督：宮地克明
撮影監督：佐久間悠也
編集：齋藤朱里（三嶋編集室）
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
制作：WIT STUDIO×CloverWorks
■キャスト
ロイド・フォージャー:江口拓也
アーニャ・フォージャー:種崎敦美
ヨル・フォージャー:早見沙織
ボンド・フォージャー:松田健一郎
フランキー・フランクリン:吉野裕行
シルヴィア・シャーウッド:甲斐田裕子
ヘンリー・ヘンダーソン:山路和弘
ユーリ・ブライア:小野賢章
ダミアン・デズモンド:藤原夏海
ベッキー・ブラックベル:加藤英美里
フィオナ・フロスト:佐倉綾音
■放送情報
10月４日（土）23:00よりテレビ東京系にて放送。
テレビ東京10月４日（土）23:00〜23:30
テレビ大阪10月４日（土）23:00〜23:30
テレビ愛知10月４日（土）23:00〜23:30
テレビせとうち10月４日（土）23:00〜23:30
テレビ北海道10月４日（土）23:00〜23:30
TVQ九州放送10月４日（土）23:00〜23:30
BSテレ東10月5日（日）24:30〜25:00
■配信情報
各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中
ABEMA プレミアム
Lemino
Amazon Prime Video
milplus
Disney+（ディズニープラス）
Netflix
dアニメストア
TELASA
dアニメストア ニコニコ支店
TELASA（au スマートパスプレミアム）
dアニメストア for Prime Video
U-NEXT
DMM TV
WOWOWオンデマンド
FOD
アニメタイムズ
Hulu
アニメ放題
J:COMオンデマンド
バンダイチャンネル
【画像】アーニャの変顔！少年兵姿のロイド…公開された『SPY×FAMILY』場面カット
ビジュアルの中心にはアーニャが大きく描かれ、その周りにはロイド、ヨル、ボンドをはじめとするおなじみのキャラクターたちが。さらにSeason 3の物語のキーとなるアイテムがちりばめられている。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は3800万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。
■スタッフ
原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：古橋一浩・原田孝宏
シリーズ構成：大河内一楼
副シリーズ構成：谷村大四郎 久尾歩
キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃
色彩設計：原恭子
美術設定：塩澤良憲 スタジオイースター
美術監督：臼井みなみ
３DCG監督：宮地克明
撮影監督：佐久間悠也
編集：齋藤朱里（三嶋編集室）
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
制作：WIT STUDIO×CloverWorks
■キャスト
ロイド・フォージャー:江口拓也
アーニャ・フォージャー:種崎敦美
ヨル・フォージャー:早見沙織
ボンド・フォージャー:松田健一郎
フランキー・フランクリン:吉野裕行
シルヴィア・シャーウッド:甲斐田裕子
ヘンリー・ヘンダーソン:山路和弘
ユーリ・ブライア:小野賢章
ダミアン・デズモンド:藤原夏海
ベッキー・ブラックベル:加藤英美里
フィオナ・フロスト:佐倉綾音
■放送情報
10月４日（土）23:00よりテレビ東京系にて放送。
テレビ東京10月４日（土）23:00〜23:30
テレビ大阪10月４日（土）23:00〜23:30
テレビ愛知10月４日（土）23:00〜23:30
テレビせとうち10月４日（土）23:00〜23:30
テレビ北海道10月４日（土）23:00〜23:30
TVQ九州放送10月４日（土）23:00〜23:30
BSテレ東10月5日（日）24:30〜25:00
■配信情報
各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中
ABEMA プレミアム
Lemino
Amazon Prime Video
milplus
Disney+（ディズニープラス）
Netflix
dアニメストア
TELASA
dアニメストア ニコニコ支店
TELASA（au スマートパスプレミアム）
dアニメストア for Prime Video
U-NEXT
DMM TV
WOWOWオンデマンド
FOD
アニメタイムズ
Hulu
アニメ放題
J:COMオンデマンド
バンダイチャンネル