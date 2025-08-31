気になる新作見つけたッッ！！！【3COINS】緊急時に備えて！「防災グッズ」

今どきの「防災グッズ」は、“おしゃれ・軽い・コンパクト”へと進化している様子。今回は、デザインと機能性を兼ね備えた【3COINS（スリーコインズ）】の最新「防災グッズ」をご紹介します。忙しくても後回しにせず、平時に備えることが大切です！

シンプルデザインの巾着付き「《WEB限定商品》折りたたみ非常用トイレ」

蓋付きトイレ本体、収納用袋、便座用袋、ゴミ袋、凝固剤のセットで\3,300（税込）。耐荷重は約100kgなので、大人でも安心して使えます。折りたたむと、約高さ11 × 幅29 × 奥行き33.5cmとコンパクトになるのも嬉しいポイント。巾着付きで持ち運びしやすく、玄関やベッド下などで保管しやすいのも◎

家にも車内にも備えておきたい「防災用給水バッグ：5L」

ダブルジッパーで水漏れを防ぎ、持ち運びやすい手提げ穴付きと、使いやすさも考えられた「防災用給水バッグ：5L」。1枚\330（税込）で、3Lサイズも展開しています。災害時のほか、アウトドアシーンでも重宝するかも。家や車内に数枚ずつ備えておくのがおすすめです。

【3COINS】には、このほかにも「防災グッズ」が豊富に揃っています。持っておくと日常に役立つものもあるので、ぜひこの機会にチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N