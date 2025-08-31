JO1金城碧海、ランウェイデビュー実現 ソウルファッションウィークに登場
グローバルボーイズグループ・JO1の金城碧海が、韓国の有望なデザイナーが最新コレクションを発表する大規模ファッションイベント『SEOUL FASHION WEEK』のランウェイに登場することが決定した。
【写真】おしゃれ！ストライプ衣装に身を包んだ金城碧海＆與那城奨
同イベントは、9月1日から7日までの1週間にわたって開催される。今年で25周年を迎え、韓国・ソウルの観光スポットが、グローバルなファッションステージへと変貌するなど、ソウルの街中がファッションに染まる。
JO1のメインボーカルの1人でもある金城は、圧倒的なスタイルと男らしい骨格から、これまでも“モデルのようだ”と評されてきた。そして今回、ランウェイデビューが実現。金城は7日午後0時30分からメイン会場である東大門デザインプラザ（DDP）で行われる韓国のファッションブランド「ARTS DE BASE」×「PEGLEG」のショーに出演する。
