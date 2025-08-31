º£¥ª¥ÕFAÀïÀþ¤Î¡ÖÌÜ¶Ì¡×¡¢ºå¿À30ºÐ³°Ìî¼ê¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸½¾õ¡¡.223¤ÈÄãÌÂ¤ÎÇØ·Ê¤òÁ°´ÆÆÄ¤â»ØÅ¦¡Ö²¼È¾¿È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¶áËÜ¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢Åö¤¿¤ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï8·î30Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë3¡¼2¤È¾¡Íø¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö9¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡¢¼çË¤¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹Âç¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë±Ë¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê±¦Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼çË¤¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬°æ¾å¤ÎÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤ÆÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â2¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÆó»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢·§Ã«·ÉÍ¨¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·¡£3¡Ý2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿6²ó°Ê¹ß¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹¡¢µÚÀî²íµ®¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡¢´äºêÍ¥¤ÈÅ´ÊÉ¤Îµß±ç¿Ø¤Ç¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¶Ïº¹¤Î¾¡Éé¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¡¡
¡¡°ìÊý¤ÇºÇ¶á¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¸Ø¤ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅªµÙÍÜ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë35ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢8·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.223¡Ê30Æü¸½ºß¡Ë¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇÀÊÃæ¡¢3¤Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ö¤â¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢7²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤âÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤È¤¤¤¨¤Ðº£µ¨¡¢¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¡£²áµî¤Ë¤Ï5ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤Èµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë²¾¤ËÀë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶áËÜ¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï30Æü¤Î»î¹ç¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¡¢¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¤¸ÜÌä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢°æ¾å¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡Ö¶áËÜ¤ÏÅöÊ¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡£¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â°¤¤¡£¥Ð¥Æ¤À¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ´»Ò¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÂ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¡Ö¸åÈ¾¡¢ÅðÎÝ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ç¿¶¤ë¡£²¼È¾¿È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉÔÄ´¤ÎÇØ·Ê¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ö¶áËÜ¡¢Áö¤é¤Ê¤¤¤Í¡£ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ê¡×¡ÖÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Áö¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½ª»Ï¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤¿²¬ÅÄ¸ÜÌä¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤Ï1ÈÖ¶áËÜ¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎÝ¤Ë½Ð¤ÆÂ¤ò¤«¤é¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ì¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Çº£¸å¤Î±Æ¶Á¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Ë¤Ï¾ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÓÇÛ¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ê¥¤¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]