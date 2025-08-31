かとうれいこ、写真集発売に「27年ぶり?!多分私が1番びっくりしています」
タレントのかとうれいこが30日までにインスタグラムを更新。27年ぶりとなる写真集の発売をアピールし、ソロショットを公開すると、ファンから「昔も今も素敵」「完璧です！」といった反響が寄せられた。
27年ぶりとなる最新写真集『AROUND』（講談社）が10月3日に発売されるかとう。投稿では、見事なスタイルが収められたノースリーブ姿を公開しつつ、写真集発売について「27年ぶり?!多分私が1番びっくりしています」とコメント。さらに「素敵なチームの皆さんと初めて訪れたオーストラリアで、大人の夏を撮影していただきました」と説明しつつ「20代を一緒に駆けてきてくれた皆さんはもちろん、同世代の女性にも見ていただきたい、そんな大切な作品です」とつづっている。
彼女が披露したソロショットに、ファンからは「れいこさん、昔も今も素敵で大好きです」「美しいです」「完璧です！」などの声が集まっている。
■かとうれいこ
1969年生まれ。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」インスタグラム（＠katoreiko_official）
