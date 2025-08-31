「ドジャース１−６ダイヤモンドバックス」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。五回の第３打席でレフトへの飛球を放ち、三塁ランナーが生還を狙ったが、タッチアウト。先制はならなかった。

無死二、三塁の場面で大谷がレフトへ飛球。三走のキケ・ヘルナンデスがタッチアップしたが、左翼・グリエルが好返球。アウト判定の後、ドジャース側はビデオ判定を要求したが、判定は覆らなかった。

キケ・ヘルナンデスは滑り込まずにタッチアウトとなっただけに、痛恨。次の打者のベッツは滑り込めのジェスチャーをみせていたが、死角になったか、伝わっておらず、その後、キケに謝罪する場面があった。

直後のベッツも倒れ、この回無得点に終わった。チームは前日の試合で３安打無得点で完封負け。絶好機の大谷の一打も実らず、連続無得点イニングは１４に。力投のグラスノーを援護できなかった。

ＮＨＫのＢＳで解説していた武田一浩氏は「なんでスライディングしないんですかね。一塁側によけながらしてればセーフ」と首をかしげた後、「ベッツが（走者の）正面に入って、ボールがきた、滑りこむとか（情報を）シェアするしないと」と指摘していた。