日向坂46、JUJUらがランクイン！歌詞注目度ランキングはBE:FIRSTの「空」が2週連続首位

歌詞検索サービス「歌ネット」が、8月28日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、BE:FIRSTの「空」が輝いた。2週連続での首位記録となる。2025年9月17日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、第92回NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部の課題曲として書き下ろされた。常に移り変わる気まぐれな空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。プロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。

2位には、矢沢永吉の「真実」が初登場。2025年9月24日にリリースされるニューアルバム『I believe』収録曲であり、フジテレビ系ドラマ『最後の鑑定人』主題歌だ。スローで優しいメロディーラインに矢沢の特徴的な声が心地よくマッチした極上のバラード曲。同曲のMVを監督したHIRO KIMURAは、「レジェンドの放つ至極のバラードは現代への大切なメッセージが込められたアンセムソング。歌唱シーンはステージを彷彿させるリッチなライティング、美しいメロディーラインより想起される感情の起伏をドラマシーンにてインサートし、唯一無二の世界観を演出させて頂きました」とコメントしている。

6位には、日向坂46の「お願いバッハ！」が初登場。2025年9月17日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。二期生の金村美玖と小坂菜緒がダブルセンターを務める。また、新ビジュアルでは、メンバー19人が船の上のようなロケーションで元気にポージングしている姿が収められており、それぞれ個性が引き立つ衣装を各々身に着けた、夏らしさ全開のデザインとなっている。

8位には、山下大輝 × 畠中祐の「微炭酸アドレセンス」が初登場。2025年9月3日にリリースされる初のEP『Share』収録曲であり、TVアニメ『夢中さ、きみに。』エンディング主題歌だ。一瞬に過ぎ去っていく貴重な時間を全力で楽しもうというメッセージが印象的な微炭酸ポップナンバー。軽快なリズムに乗って交互に歌う、ユニットならではの魅力が存分に発揮された楽曲に仕上がっている。

9位には、JUJUの「小さな歌」がランクイン。2025年9月10日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、フジテレビ系月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』主題歌だ。小林武史がプロデュースを担当。曲の進行とともに、あたたかくもドラマティックに展開していくサウンドに、JUJUのヴォーカルがやさしく寄り添う、感動的なミディアムバラード。＜ごめんねよりも ただありがとうって 悲しみより 小さな歌を歌うよ＞というサビのメッセージは、聴き手の心にも刺さる深い共感性に溢れている。

【2025年8月28日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 空／BE:FIRST2位 真実／矢沢永吉3位 Love Like This／藤井風4位 Topping／ILLIT5位 Hachiko／藤井風6位 お願いバッハ！／日向坂467位 THIS IS ME:I／ME:I8位 微炭酸アドレセンス／山下大輝 × 畠中祐9位 小さな歌／JUJU10位 故障した車／SARD UNDERGROUND