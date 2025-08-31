食楽web

広島県西区にある『SOL CAFE』。一年半前に一度行ったことがあって、そのときはパスタランチを食べました。

今回はお店おすすめの「大人のお子様ランチ」と、私が気になった「アサイーボウル」をいただきました。

美味しいごはんにテンションが上がるさらぴ

「大人のお子様ランチ」は名前の通り、贅沢なランチプレート！ ローストビーフ、カニクリームコロッケ、ハンバーグ、エビフライと盛りだくさん過ぎました。

右：「大人のお子様ランチ」ごはん・スープ・デリプレート 1650円。数量限定なのでご注意を！

バラエティ豊かで栄養満点！

私の好きな食べ物ランキング上位に入るくらい好きなカニクリームコロッケは、衣がサクサク！ どれも食べても美味しく、楽しいプレート。ローストビーフとモッツァレラマリネが入っているのが、おとなを感じるポイントかな。

「アサイーボウル」990円

アサイーボウルは990円で「お得！」と第一印象から思ったのに、届いたら予想よりも大きくて、フルーツもいっぱい！ このお値段は個人的に破格だと思います。いろんなところでアサイーボウルを食べるけど、このサイズ感でこの値段はなかなか無いです。

味はもちろん、フルーツも盛りだくさんで、これだけでお腹いっぱいに。もう、デザートというより、お昼ごはんにできる一皿なんです。

ホットサンドも美味しそうだったし人気らしいので、次行く機会があったらホットサンドも食べてみたい～

こんなに大きくてフルーティ！ [食楽web]

店内はグレー基調のシンプルな空間でとっても落ち着きます。広電宮島線高須駅から徒歩2分ほどなので、交通の便も良く行きやすいのも嬉しいポイントです。

映え目的のカフェという感じではなく、お料理も本格派。しっかりご飯系から甘い系まで楽しめるので、ランチでもカフェタイムでもおすすめです。

行ってみてね～！

スタイリッシュな店内で居心地も抜群！

●SHOP INFO

SOL CAFE

住：広島県広島市西区庚午北2丁目21－3 丸西ビル１F

アクセス：広電宮島線"高須駅"から徒歩2分

TEL：082-554-5359

営：月～金曜10:00-17:00（L.O.16:30）、土・日10:00～18:00（L.O.17:30）

休：木曜

@sol_cafe_hiroshima

●著者プロフィール

吉田彩良 プロフィール

瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループ「STU48」2期生。カフェ巡りが大好きなおしゃれメンバーで、“カフェ検定”を持つ本格派。休日にはお気に入りのカフェを訪れては、写真を撮ったりスイーツを楽しんでいます。瀬戸内はもちろん、地元・福岡や東京の“映えカフェ”やスポットを巡りながら、SNSではファッションやライフスタイルも発信中。

Instagram X TikTok STU48