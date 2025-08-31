【STU48吉田彩良さん】ランチもスイーツも美味しいカフェで大人のお子様ランチ、いただきます／私が恋する白いカフェVol.5
食楽web
広島県西区にある『SOL CAFE』。一年半前に一度行ったことがあって、そのときはパスタランチを食べました。
今回はお店おすすめの「大人のお子様ランチ」と、私が気になった「アサイーボウル」をいただきました。
美味しいごはんにテンションが上がるさらぴ
「大人のお子様ランチ」は名前の通り、贅沢なランチプレート！ ローストビーフ、カニクリームコロッケ、ハンバーグ、エビフライと盛りだくさん過ぎました。
右：「大人のお子様ランチ」ごはん・スープ・デリプレート 1650円。数量限定なのでご注意を！
バラエティ豊かで栄養満点！
私の好きな食べ物ランキング上位に入るくらい好きなカニクリームコロッケは、衣がサクサク！ どれも食べても美味しく、楽しいプレート。ローストビーフとモッツァレラマリネが入っているのが、おとなを感じるポイントかな。
「アサイーボウル」990円
アサイーボウルは990円で「お得！」と第一印象から思ったのに、届いたら予想よりも大きくて、フルーツもいっぱい！ このお値段は個人的に破格だと思います。いろんなところでアサイーボウルを食べるけど、このサイズ感でこの値段はなかなか無いです。
味はもちろん、フルーツも盛りだくさんで、これだけでお腹いっぱいに。もう、デザートというより、お昼ごはんにできる一皿なんです。
ホットサンドも美味しそうだったし人気らしいので、次行く機会があったらホットサンドも食べてみたい～
こんなに大きくてフルーティ！ [食楽web]
店内はグレー基調のシンプルな空間でとっても落ち着きます。広電宮島線高須駅から徒歩2分ほどなので、交通の便も良く行きやすいのも嬉しいポイントです。
映え目的のカフェという感じではなく、お料理も本格派。しっかりご飯系から甘い系まで楽しめるので、ランチでもカフェタイムでもおすすめです。
行ってみてね～！
スタイリッシュな店内で居心地も抜群！
●SHOP INFO
SOL CAFE
住：広島県広島市西区庚午北2丁目21－3 丸西ビル１F
アクセス：広電宮島線"高須駅"から徒歩2分
TEL：082-554-5359
営：月～金曜10:00-17:00（L.O.16:30）、土・日10:00～18:00（L.O.17:30）
休：木曜
@sol_cafe_hiroshima
●著者プロフィール
吉田彩良 プロフィール
瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループ「STU48」2期生。カフェ巡りが大好きなおしゃれメンバーで、“カフェ検定”を持つ本格派。休日にはお気に入りのカフェを訪れては、写真を撮ったりスイーツを楽しんでいます。瀬戸内はもちろん、地元・福岡や東京の“映えカフェ”やスポットを巡りながら、SNSではファッションやライフスタイルも発信中。
Instagram X TikTok STU48