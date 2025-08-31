日本代表DF板倉滉、アヤックスで初ゴールも試合は痛恨ドロー…「あまりに脆弱だった」と監督嘆く

今夏、ドイツ1部ボルシアMGからオランダの名門アヤックスに移籍した日本代表DF板倉滉。

28歳のセンターバックは、今月17日のゴー・アヘッド・イーグルス戦で負傷したが、30日のフォレンダム戦で2試合ぶりに復帰した。

アヤックスが1点を追う後半16分、板倉が移籍後初ゴールを記録。

右からのコーナーキックを味方がニアでそらすと、ゴール前にいた板倉がボレーシュートを叩き込んだ。

@espnnl Volendam-defensie ziet Ko Itakura over het hoofd, die de gelijkmaker tegen de touwen werkt 👏🇯🇵 #ajax #goal #volendam ♬ origineel geluid - ESPN NL

ただ、アヤックスはボール保持率68％と押し込むも、格下相手に1-1のドローに終わっている。

現地紙『VI』は「期待外れのアヤックス、フォレンダムで痛手を受ける。板倉のゴールも及ばず」と伝えていた。

昨季2位だったアヤックスだが、今シーズンは開幕4試合で2勝2分。

ジョニー・ハイティンハ監督は「4試合で勝点4をとりこぼしたのはあまりに大きい。先制できたはずだし、それが必要だったが、失点した。我々はあまりに脆弱だった。これは前進とは言えない。フラストレーションが溜まる午後だ。毎試合支配しなければいけないが、そうならなかった。今日はクオリティがなかった」と嘆いていた。