SHINee・キー、収録中に少女時代・テヨンに抱きつき号泣…そのワケとは？

SHINeeのキーが番組収録中に涙を流した。

ソロカムバック後、音楽番組で1位を獲得した事実を知り、少女時代・テヨンの胸に飛び込んで泣いたのだ。

最近、韓国のバラエティ番組『驚きの土曜日』（tvN）のYouTubeチャンネルには「緊急先行公開『驚きの土曜日』収録中、キーを泣かせた速報?! 本業天才キーの『Hunter』1位をお祝いします」というタイトルの映像が公開された。

映像の中で、キーは「おやつゲーム」コーナーの最中に突然涙を流した。問題に正解しておやつを食べていたキーは、携帯電話を確認すると、すぐに口を手で覆い、驚いた表情を見せた。隣に座っていたテヨンも「びっくりした」と声を上げ、一緒に驚いた。

MCのBOOMが「キー、どうしたんですか？」と尋ねると、キーは言葉を詰まらせながらも、テヨンに「僕、1位になったんだ」と小さな声で伝え、涙を見せた。キーはテヨンに抱きついて喜びの涙を流し、テヨンは「キーが音楽番組で1位を取ったって」とメンバーたちに知らせた。

すると『驚きの土曜日』のメンバーたちは拍手を送り、キーを祝福。BOOMは「『驚きの土曜日』のせいで生放送には参加できなかったんですが、事前収録をしてきたんです」と状況を説明した。キーはティッシュで涙を拭いながら感激の気持ちを表した。

続けてキーは「こっそり携帯を見て知っちゃった。ごめんなさい」と謝りながら涙を拭った。BOOMはキーの1位を祝うため彼を立たせ、まるで音楽番組のように出演者たちをキーの後ろに並ばせた。キーは「ありがとうございます」と頭を下げて喜びを伝え、メンバーたちも拍手を送り再び祝福した。

キーは先立って、8月22日に放送された音楽番組『ミュージックバンク』でソロ曲『Hunter』で1位を獲得していた。『驚きの土曜日』の収録スケジュールのため1位発表の場にはいなかったが、その後に事実を知り、感激の涙を流したのだった。

今回収録された『驚きの土曜日』の回は9月13日に韓国で放送予定で、制作陣はキーの1位を祝うため「緊急先行公開」として映像を公開した。

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。