佐藤栞里、“正真正銘のショートカット”にイメチェン「少年が来たのかと思ったと言われるように」
【モデルプレス＝2025/08/31】モデル・タレントの佐藤栞里が30日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露した。
【写真】イメチェン前の佐藤栞里
「正真正銘のショートカット 久々の、短さに〜」と伸びた髪をカットした新ヘアを披露した佐藤。「Tシャツとデニムの日には少年が来たのかと思ったと言われるようになりました 風のおもうつぼヘア」と説明している。
このイメージチェンジに、SNS上では「ショートが本当に似合う」「可愛すぎ」「さっぱり」「久々ショート素敵」「小顔が際立つ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
