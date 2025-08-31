元自民党衆院議員で小泉チルドレンだった杉村太蔵氏（46）が31日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。自民党のウルトラCで小泉進次郎農相の新幹事長もありうると先読みした。

「“ウルトラC” 小泉進次郎 新・幹事長 誕生の可能性も」とのテロップが出て、爆笑問題田中裕二から「太蔵くん、ウルトラCですか？」と問われて「石破さん何をやりたいか、安全保障もそうですけど、とにかく今は、日米の関税交渉をまとめること。防災庁設置したいんですよ。それから、コメ政策ですね」と話した。

そして「石破さん、農林族だったんですね。ここで、今、小泉大臣は政府にいますけれども、農政をやるには、党にきちっとした改革派を置かなければならない…っていう観点では、小泉さんを幹事長にして、同時に森山さんがやっていたのは野党との交渉ですよね。小泉さんだったら、維新とか国民とかいろんな野党との折衝もできるんじゃないかってことで、進次郎さんを幹事長にする、っていうのはどうでしょうか？」とウルトラCについて賛同を求めた。

永田町で「黒帯記者」のニックネームのついたTBS政治の長田ゆり氏は「私たちの取材では、幹事長を打診されても小泉さん、受ける可能性は低いのかな、と」と杉村氏のウルトラCは長田氏の得意技とする“体落とし”であっさり切り返された。