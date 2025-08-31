年間5万円「スマホ代」を浮かせたい！格安SIMで20GBのプランでも節約できる？
格安SIMで5万円浮く！ 20GBプランを大手キャリアと比較
表1では、20GB程度のデータ容量を利用できる主要プランを比較しています。格安SIMと大手キャリアの料金差を確認してみましょう。
表1
※1 ドコモポイ活20は2025年6月5日からのプラン
大手キャリアで20GBを含むプランを契約すると、月額7000円以上かかるケースが一般的です。
一方、格安SIMは、2000円台が多く、キャリアによっては1000円台のプランもあります。
例えば、ソフトバンクとLINEMOを比較すると、月々の差額は4455円。年間では、約5万3000円の節約につながります。
20GB使える格安SIMを選ぶ3つのポイント
格安SIMを選ぶ際は、料金だけでなく、次のポイントにも注目しましょう。
1.通信速度の安定性
格安SIMは、昼休みや夕方の時間など、スマホ利用者が多い時間帯に通信速度が遅くなりがちです。最大通信速度だけでなく、混雑時の速度も事前に確認しておきましょう。
2.通話オプションの有無
仕事やプライベートで通話の多い方は、かけ放題や5分以内通話無料などのオプションをチェックしましょう。自分の通話スタイルに合わせて、オプションを選択するのがおすすめです。
3.プランの柔軟性
データ容量の変更やオプション追加などが簡単にできると、ライフスタイルの変化に合わせて無駄なく利用できます。
大手キャリアから格安SIMに乗り換えるときの注意点
大手キャリアから格安SIMに乗り換える際は、以下の2つに注意が必要です。
1.実店舗の数が少ない
格安SIMは実店舗が少ないため、対面でのサポートを受けづらいです。サポートは、主にチャットや電話での対応となるため、トラブル時に不安を感じる方もいます。
2.キャリアメールが利用できない
大手キャリアのメールアドレスは、基本的に格安SIMでは利用できません。ただし、有料の「キャリアメールの持ち運びサービス」を利用すれば継続して使えます。
格安SIMへ乗り換えてスマホ代を節約しよう
格安SIMへ乗り換えると、年間5万円以上の節約を実現できます。
格安SIMへ乗り換えて浮いたスマホ代は、貯金や趣味などに活用することも可能です。格安SIMを選ぶ際は、通信品質やオプション内容をしっかりと検討し、自分にぴったりの格安SIMを見つけましょう。
