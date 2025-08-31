年間5万円「スマホ代」を浮かせたい！格安SIMで20GBのプランでも節約できる？

格安SIMで5万円浮く！ 20GBプランを大手キャリアと比較

表1では、20GB程度のデータ容量を利用できる主要プランを比較しています。格安SIMと大手キャリアの料金差を確認してみましょう。

表1

キャリア プラン名 データ容量 料金 ドコモ ドコモポイ活20※1 ～20GB 7898円 au 使い放題MAX＋5G/4G 無制限 7458円 ソフトバンク ペイトク30 30GB 7425円 ahamo ahamo基本プラン 30GB 2970円 povo データ追加20GB（30日間） 20GB 2700円 LINEMO ベストプランV 30GB 2970円 mineo マイピタ 20GB 2178円 日本通信SIM 合理的みんなのプラン 20GB 1390円

※筆者作成

※1 ドコモポイ活20は2025年6月5日からのプラン

大手キャリアで20GBを含むプランを契約すると、月額7000円以上かかるケースが一般的です。

一方、格安SIMは、2000円台が多く、キャリアによっては1000円台のプランもあります。

例えば、ソフトバンクとLINEMOを比較すると、月々の差額は4455円。年間では、約5万3000円の節約につながります。



20GB使える格安SIMを選ぶ3つのポイント

格安SIMを選ぶ際は、料金だけでなく、次のポイントにも注目しましょう。



1.通信速度の安定性

格安SIMは、昼休みや夕方の時間など、スマホ利用者が多い時間帯に通信速度が遅くなりがちです。最大通信速度だけでなく、混雑時の速度も事前に確認しておきましょう。



2.通話オプションの有無

仕事やプライベートで通話の多い方は、かけ放題や5分以内通話無料などのオプションをチェックしましょう。自分の通話スタイルに合わせて、オプションを選択するのがおすすめです。



3.プランの柔軟性

データ容量の変更やオプション追加などが簡単にできると、ライフスタイルの変化に合わせて無駄なく利用できます。



大手キャリアから格安SIMに乗り換えるときの注意点

大手キャリアから格安SIMに乗り換える際は、以下の2つに注意が必要です。

1.実店舗の数が少ない

格安SIMは実店舗が少ないため、対面でのサポートを受けづらいです。サポートは、主にチャットや電話での対応となるため、トラブル時に不安を感じる方もいます。

2.キャリアメールが利用できない

大手キャリアのメールアドレスは、基本的に格安SIMでは利用できません。ただし、有料の「キャリアメールの持ち運びサービス」を利用すれば継続して使えます。



格安SIMへ乗り換えてスマホ代を節約しよう

格安SIMへ乗り換えると、年間5万円以上の節約を実現できます。

格安SIMへ乗り換えて浮いたスマホ代は、貯金や趣味などに活用することも可能です。格安SIMを選ぶ際は、通信品質やオプション内容をしっかりと検討し、自分にぴったりの格安SIMを見つけましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー