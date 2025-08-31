中国・天津市で31日から、習近平国家主席やロシアのプーチン大統領ら首脳が集まり、上海協力機構の首脳会議が開かれます。現地から中継です。

中国は、この首脳会議を今年最大の外交イベントと位置づけていて、アメリカに対抗する勢力の結束を図ります。

午後から天津市で始まるのは、中国やロシア、インドなどが加盟する上海協力機構の首脳会議で、あわせて20か国あまりの首脳が参加します。

会議では、アメリカのトランプ政権が保護主義を強める中で、多国間協力の重要性について意見が交わされます。

特に中国が重視するのがインドで、トランプ政権が関税を50％に引き上げるなど、米印関係が悪化する中で、中国はレアアースの供給拡大を約束するなど、急接近を見せています。

中国としては、首脳会議で、アメリカへの反発を強める途上国を取り込むことで、国際社会における主導権を握りたい狙いがあります。

さらに、3日後に行われる北京での軍事パレードでは、習主席と、プーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記の3人が初めて並び立つ歴史的な場面を演出し、中国の力をアピールしたい考えです。