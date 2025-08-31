【ブンデスリーガ】ホッフェンハイム 1ー3 フランクフルト（日本時間8月30日／プレゼロ・アレーナ）

【映像】堂安律の「神業ゴラッソ」

フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、ホッフェンハイム戦で先制点をマーク。堂安らしい技術とインパクトあふれるゴールにはファンも熱狂している。

日本時間8月30日のブンデスリーガ第2節で、フランクフルトはアウェーでホッフェンハイムと対戦。今夏にフライブルクからフランクフルトにステップアップ移籍した堂安は、右ウイングで2試合連続で先発出場すると、17分に待望の瞬間が訪れた。

敵陣深く、右サイドのスローインの流れから、2次攻撃に移ると、堂安はMFヒューゴ・ラーションからのパスをボックス外で受け取る。ボールを右足でトラップすると、間髪入れずに左足を一閃。鋭いシュートを放つと、相手GKが横っ飛びでも届かないゴール左上隅に突き刺してみせた。

まさに「これぞ堂安律」というゴールは、移籍後だとブンデス初得点。スタジアムに詰めかけたファンも熱狂し、日本で見守ったファンも多くのリアクション。SNSは「やっぱ堂安はガチ今季も2桁いけるんじゃないかとワクワクが止まらん」「早速堂安覚醒してる」「堂安すげぇな」「スーペルゴラッソ！」「シュートうますぎ」「早速スーパーゴール」「堂安エグかった」「なんや堂安ただのゴラッソ製造機か」「堂安それはやばいわ」「堂安まじでブンデス席巻するぞ」「堂安のミドルすっげえええええ！」など大盛り上がりとなった。

なお、堂安はその後、27分にも味方のお膳立てからボックス内でワンタッチゴールを決めると、さらに51分にもMFジャン・ウズンのゴールをアシスト。78分にお役御免で交代となった中、3ー1で勝利した試合の全得点に関与する2得点・1アシストの大活躍で、移籍2試合目にして早くも最高の結果を残した。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

