◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

予選ラウンドを突破した16チームによるトーナメント形式の決勝ラウンド。30日は1回戦2試合が行われました。

7月のネーションズリーグ優勝、プールB1位通過のイタリア（FIVBランク1位）は、プールG2位通過のドイツ（同10位）に3−0（25−22、25−18、25−11）のストレート勝利。プールG首位通過のポーランド（同3位）は、プールB2位通過のベルギー（同13位）とフルセットの接戦になるも、3−2（25−27、25−20、25−17、22−25、15−10）で勝利。イタリアとポーランドは準々決勝で対戦することになります。

31日は、プールC首位通過のブラジル（同2位）とプールF2位通過のドミニカ共和国（同11位）、プールF首位通過の中国（同5位）とプールC2位通過のフランス（同14位）が対戦します。

【決勝ラウンド1回戦カード】

◇29日

オランダ 3−2 セルビア

日本 3−0 タイ

◇30日

イタリア 3−0 ドイツ

ポーランド 3−2 ベルギー

◇31日

ブラジル − ドミニカ共和国

中国 − フランス

◇9月1日アメリカ − カナダトルコ − スロベニア