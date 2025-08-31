「東京都の開運神社」ランキング！ 2位「東京大神宮」、1位は？【2025年調査】
東京には、歴史と格式を兼ね備えた開運神社が多数存在し、観光客から地元民まで幅広く親しまれています。
All About ニュース編集部では、2025年8月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「関東地方の開運神社」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「東京都の開運神社」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「縁結びのパワースポットとして人気があるので」（40代男性／東京都）、「以前訪れたことがあり縁結びの神社と聞いた！効果あった！」（30代女性／青森県）、「友人が訪れてご利益があったと聞いたから行ってみたい」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「厳かな雰囲気がすばらしい」（50代男性／埼玉県）、「静かなパワーを感じられる、心落ち着く場所」（30代女性／東京都）、「多くの人に親しまれている神社で、訪れることで運気アップが期待できるため」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：東京大神宮（千代田区）／48票東京のお伊勢さまとして親しまれる「東京大神宮」は、縁結びのご利益で特に若い女性から人気を集める神社です。境内は清らかな雰囲気に包まれ、都心にいながら静かな時間を過ごせるのが魅力。恋愛成就を願う参拝客で日々賑わいを見せています。アクセスしやすい立地にあり、観光やお参りに気軽に訪れやすい点も人気の理由です。
1位：靖国神社（千代田区）／60票「靖国神社」は、幕末以降に国のために命をささげた人々を祀る、日本を代表する神社です。東京の中心にあり、春には桜の名所として多くの花見客で賑わい、夏の「みたままつり」でも広く知られています。境内は厳かな雰囲気に包まれており、開運や厄除け、国家安泰のご利益を求め、季節を問わず参拝者が絶えないスポットです。
