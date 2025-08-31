¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â·ã²½ ÃÏÊýµÄ²ñÄ£¼Ë¡ÈÊü²Ð¡É¤Ê¤É¤Ç5¿Í»àË´¡¡ÆüËÜÂç»È´Û¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¹µ¤¨¤Æ¡×
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢³ÆÃÏ¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂç»È´Û¤ÏºßÎ±Ë®¿Í¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¹â³Û¤Ê½»Âð¼êÅö¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç25Æü¤«¤é¹³µÄ³èÆ°¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë»ÔÌ±¤¬¤Ò¤«¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥â¤Ï°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÉô¥¹¥é¥¦¥§¥·Åç¤Ç¤ÏÃÏÊýµÄ²ñ¤ÎÄ£¼Ë¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¡¢¿¦°÷¤é4¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ±Ä¤ÎÄÌ¿®¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿31Æü¤«¤é¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£