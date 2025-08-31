¡Ú³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¡ÛÌ¾¸Å²°¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤Î40¡îÍ½ÁÛ¡¡°¦ÃÎ¡¦»°½Å¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È
¤¤ç¤¦¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç40¡î¤Ê¤É¤È³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡£¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤Ë35¡î¤ËÃ£¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë17ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç40¡î¤Ç¡¢2018Ç¯8·î°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë40¡î¤ËÃ£¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢´ôÉì»Ô¤È»°½Å¸©°Ë²ì»Ô¤Ç39¡î¡£°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ç37¡î¤È³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©¤È»°½Å¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤È´Ä¶¾Ê¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬¡¦±öÊ¬Êäµë¤ä³°½Ð¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¤»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£