◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年8月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席は5回無死二、三塁から左翼へ飛球を打ち上げたが、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）がスライディングせずにホームを駆け抜けようとしたためタッチアウトになった。

第3打席は0―0の5回無死二、三塁の好機。大谷は初球の高めの速球を左翼へ打ち上げて犠飛になるかと思われた。左翼グリエルの送球が三塁ベンチ方向へそれ、三塁走者のキケが一塁側へスライディングしていればセーフになりそうなタイミングだったが、スライディングせずにそのまま駆け抜けようとしたため腹部付近にタッチされてアウト。ドジャースはビデオ検証を求めたが、判定は変わらなかった。次打者ベッツもキケの視線の先ではなく、三塁側からスライディングの指示を送っていた。そのため、キケの視界に入っていなかった可能性もあり、キケに謝るような仕草もあった。

大谷は前日のダイヤモンドバックス戦は3試合連続安打とする一塁への内野安打を放ったが、その後は安打なく3打数1安打1四球。チームも打線が散発3安打と元気なく、今季7度目の零敗を喫して連勝が4で止まった。しかし、ナ・リーグ西地区2位のパドレスも敗れたため、2ゲーム差は変わらず、ドジャースの地区優勝マジックが25になった。

ナ・リーグ本塁打王争いはフィリーズ・シュワバーとの一騎打ち。28日にシュワバーがブレーブス戦で衝撃の1試合4本塁打を放った。45号で並んでいるところからシュワバーが49号まで伸ばして4本差をつけられた。この日を含め残り27試合で大谷がどこまで追い上げられるか、注目が集まる。