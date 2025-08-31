

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第35回は、寛政の改革期に火付盗賊改を務めた長谷川平蔵について解説する。

吉原に入り浸った「本所の銕」（ほんじょのてつ）

池波正太郎の時代小説『鬼平犯科帳』のモデルとして知られている、長谷川平蔵宣以（はせがわ へいぞう のぶため）。

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、歌舞伎俳優の中村隼人が「吉原でカモにされる金持ちの坊ちゃん」として若き平蔵を演じたが、最近の放送回では火付盗賊改としての見せ場も増えてきている。実際にはどんな人物だったのか。

長谷川平蔵は延享2（1745）年に築地湊町の拝領屋敷で、中級の旗本の家に生まれた。

父の宣雄は金儲けのセンスがあったらしく、巨額の蓄財を残した。平蔵が3歳のときに父は400石の家督を継承。西の丸御書院番から小十人頭になると、南本所三之橋通（現・江東区菊川3丁目）に、元幕府の馬医から広い馬場も含む1238坪の広大な屋敷を手に入れている。

その後、宣雄は先手弓頭となり、明和8（1771）年に火付盗賊改加役に任ぜられると、翌年の明和9（1772）年3月には本役になっている。

平蔵はそんな父の背中を見ながら育ち、また才覚も引き継いだようだ。父と同じく、火付盗賊改加役につくことになる。

だが、若い頃は、吉原や深川の岡場所に入り浸っては、父が蓄財した金銀を使い果たした。幼名が「銕三郎（てつさぶろう）」で、父が買った広い屋敷が本所にあったことから、ついたあだ名は「本所の銕（ほんじょのてつ）」。

大河ドラマ「べらぼう」では、女性にめっぽう弱いお坊ちゃんキャラとして描かれているが、実際も放蕩息子だった。親も息子の将来をさぞ心配したことだろう。

男前が多かった「進物番」から「火付盗賊改」へ

平蔵の父・宣雄は明和9（1772）年2月に起きた「明和の大火」で、火付盗賊改加役として活躍。放火犯を捕まえるという功績を残したことで、京都町奉行に栄転することになった。

すでにその頃、妻子がいた平蔵は、父とともに家族で京都に赴いている。だが、翌年6月に父が急死。平蔵は再び江戸に戻り、29歳で家督を相続している。「平蔵」という通称を使ったのは、これ以降のことである。

小普請入りとなった平蔵は、安永3（1774）年に父と同じく、西の丸御書院番の番士となった。江戸に戻ってもしばらく遊び癖が直らなかったようだが、この番入りを機に放蕩はおさまったとされている。翌年に進物番（しんもつばん）の役に就いている。

時代としては、平蔵が家督をつぐ前年、明和9（1772）年に田沼意次が老中となっている。田沼時代の本格的な幕開けとともに、平蔵は新たな人生をスタートさせたといってもよいだろう。

大河ドラマ「べらぼう」では、進物番を務める平蔵が自身の職場環境について「人の噂や悪口ばかり」と意次に愚痴をこぼし「西の丸を出たい」と訴えるシーンがあった。何でも「親の七光りだ」とバカにされたり、小さなミスを指摘されたりする毎日に、平蔵はついにキレてしまい、こう言ったのだという。

「てめえら、そんなに進物番になりたきゃ、男前に生まれ直してきやがれ」

ドラマでは、ますますイジメが酷くなったという話になっているが、実際のところ、進物番には男前が多かった。大名や旗本からの献上品を将軍世子のもとに運ぶ役割を担い、高価なものを扱うため、家柄や見栄えもよい者が選ばれることが多かったのだ。「べらぼう」での平蔵はナルシストなキャラクターとなっているが、それなりに裏づけがあるといえそうだ。

そんな平蔵に転機が訪れたのは天明7（1787）年。田沼意次に代わって、松平定信が老中になった年のことである。

平蔵は42歳で、火付盗賊改の役を命じられることとなった。江戸市中で放火や盗賊、博打を取り締まるのが任務となる。最初は臨時の当分加役（とうぶんかやく）で、43歳のときに本役を務めている。ここから平蔵は水を得た魚のように活躍することとなる。

盗賊をとらえて治安を向上させた

「長谷川宣以のようなものを、なんで加役に仰せ付けるのか」

平蔵が火付盗賊改の加役に任命されたときは、同僚からそんな不満が上がったという。だが、これまでの進物番とは違い、火付盗賊改は仕事の成果が明確である。犯罪を取り締まることで、どんな批判ややっかみも封じられると、平蔵は張り切ったことだろう。

平蔵が考えたのは「提灯作戦」である。火事が出れば、目白台の長谷川組の組屋敷から現場に駆けつけることになるが、火元の場所によっては時間がかかってしまう。そこで、平蔵はあらかじめ、同心全員に長谷川家の家紋である「左藤巴」を描いた高張提灯を渡しておいた。

すると、火元にもっとも近い場所にいる臨時の同心が、その高張提灯をもって現場へとりあえず駆けつける。町の人々からすれば、「火事となればどんな場所でも平蔵が現れる」と錯覚するというわけだ。老中首座・松平定信の家臣・水野為長が記した『よしの冊子』で次のように書かれている。

「ここにも平蔵が来ている、あそこにも平蔵が出張っていたというように思って、町人どもはうまくだまされているらしい」

この作戦の欠点は、提灯の数がやたらと必要になる、ということ。通常ならば、火付盗賊改の長官は、着任時に自家の定紋入りの高張提灯を30張作るところ、平蔵は自費でその倍も作っていたという。

松平定信は『宇下人言』に、平蔵について「冴えすぎたことをするがゆえに、危うさがあると陰でいう者もいないでもない」と書いている。ややスタンドプレーに走るところは、周囲の役人から反感を買いやすかったらしい。

だが、火事場となれば、平蔵を思わせる提灯がすぐさま現れれば、人々は安心し、火事場での混乱も最小限に食い止められる。消火活動もやりやすくなるため、メリットが大きい取り組みだといえる。

真刀徳次郎という名高い盗賊をとらえるなど、着実に実績を積んだ平蔵。「捕物名人の平蔵様」と庶民の喝采を浴びることになった。

平蔵はその人柄でも人気を博したようだ。借金を重ねることになっても、組子の与力同心にご馳走して酒をふるまった。町人が夜中に囚人をつれてきたときもさっそく引きとって、町人に蕎麦などを注文してふるまう気前のよさを見せている。

また、かつて老中だった田沼意次の屋敷の近くで火事が起きたときも、平蔵はすぐに田沼邸にかけつけて「お屋敷の風向きが悪しくござる」と告げて下屋敷に避難させた。これだけでも十分な気遣いだが、その屋敷に餅菓子を手配させたというから、「かゆいところに手が届く」とは、このことだろう。

犯罪者の更生施設「人足寄場」を設立

そんな気配り上手で、サービス精神が旺盛な平蔵。盗賊をとらえるだけではなく、その先に犯罪者を更生させることまで考えていた。

というのも「天明の大飢饉」が起きたことで、食糧を求めて、東北方面から江戸に人々が殺到。宿もなければ職もなく、人別帳から除かれた「無宿人」が増加。食い詰めた挙句に犯罪に走る者もおのずと多くなっていた。

そこで平蔵は寛政元（1789）年に「無宿人」の更生施設として「人足寄場」の建設を、老中の松平定信に提案。石川島に「人足寄場」を設置すると、無宿人や浮浪者の更生をはかり、職業訓練を通じて社会復帰を目指した。

もちろん、一度ドロップアウトした人を更生させるのは簡単なことではないが、平蔵のこんな言葉が、更生プロジェクトの根底にあった。

「悪党にても人」

役人からは恨まれた

父親譲りで理財に長けていた平蔵。幕府から出してもらった3000両を元手に銭相場で儲けたことから、役人たちには疎まれたようだ。『よしの冊子』には「総じて役人は平蔵を憎んでいる」とさえある。松平定信もまた平蔵の能力は評価しながらも、山師のようなやり方で金を稼いだことには、嫌悪感を抱いたようだ。

だが、平蔵はそうして得た利益を人足寄場の維持費にあてている。「世の人は我を何とも言わばいえ我がなす事は我のみぞ知る」と言った坂本龍馬と似た境地にいたことだろう。

長きにわたり火付盗賊改を務めた平蔵は、寛政7（1795）年に51歳で病没。強く出世を望みながらも、町奉行になることは叶わなかったが、犯罪者更生の先駆者として歴史に名を刻むこととなった。

（真山 知幸 ： 著述家）