南魚沼市の八海山で山小屋に宿泊中の男性が、滑落し、県警ヘリに救助されました。

男性は病院に搬送されましたが、命に別状はありません。



警察によりますと３０日午後１１時前、長岡市の男性（50代）が南魚沼市の八海山の９合目にある

千本槍小屋に１３人のグループで宿泊していたところ小屋から出たところで滑落しました。

男性は、グループのメンバーに引き上げられ、意識もありましたが頭をけがしていたため、

３１日午前６時半に新潟県警のヘリコプターに救助されました。



男性は、飲酒後に夜空を見ようと外に出て滑落したとみられ、

警察が当時の詳しい状況を調べています。