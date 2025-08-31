「まさか、自分の子どもが不登校になるなんて……」

文部科学省が実施している調査によると、全国の小中学生のうち、2023年度に不登校だった子どもの数は実に34万人超。この他、不登校に近い状態であり「不登校のグレーゾーン」と呼ばれる子どもたちを含めると、その数は数倍以上になるとされる。

なぜ、子どもたちは不登校になるのか。そこには「いじめ」以外にもさまざまな理由があるようだ。青年心理学を専門とする郄坂康雅氏による新著『不登校のあの子に起きていること』（筑摩書房）より一部抜粋し、お届けする。



学校に行かない／行けない理由として、真っ先に思い浮かぶのは、いじめではないでしょうか。たしかに、「いじめられて、不登校になった」というストーリーは非常にわかりやすいものです。そのためニュースなどでも特にクローズアップして取り上げられます。しかし、現実にはそれほど単純ではありません。

文部科学省が令和2年（2020年）に不登校の子どもを対象に行った実態調査があります。ここで「最初に行きづらいと感じ始めたきっかけ」として、「友達のこと（いやがらせやいじめがあった）」と回答した子どもは、小学生も中学生も25％程度でした。

また、令和4年（2022年）に子どもの発達科学研究所が不登校であった子どもを対象に行なった調査でも、不登校のきっかけ要因として「いじめ被害」をあげた子どもは26％程度でした。つまり「いじめられて、不登校になった」というストーリーに合う子どもは4人に1人程度しかいないのです（もちろん、いじめは重大な問題ですし、人数が少ないからよいというわけではありません）。

では、学校に行かない／行けない理由には、他に何があるのでしょうか。

「いじめ」でも「勉強」でもない、不登校になる大きな理由とは？

要因の上位にあげられるのが「勉強」です。学校という場は、勉強をする場であり、勉強がわからない、ついていけないとなると、学校は苦しい場となります。

文部科学省の実態調査では、学校に行きづらいと感じ始めたきっかけとして、「勉強が分からない（授業がおもしろくなかった、成績がよくなかった、テストの点がよくなかったなど）」をあげた子どもが、小学生で22％、中学生で27.6％いました。

子どもの発達科学研究所の調査では、不登校のきっかけ要因として、50.0％が「宿題ができていない等」を、37.9％が「成績の低下」を選んでいます。やはり勉強ができないことも、不登校の背景にはあるようです。

しかし、いじめや勉強よりも不登校のきっかけや理由となっているものがあるようです。子ども発達科学研究所の調査では、最も多かったのが「抑うつ・不安の訴え」（76.5％）であり、「居眠り、朝起きられない、夜眠れない」（70.3％）、「体調不良の訴え」（68.9％）も多くあげられています。

文部科学省の調査でも、「身体の不調（学校に行こうとするとおなかが痛くなったなど）」や「生活リズムの乱れ（朝起きられなかったなど）」が、最初に学校に行きづらいと感じ始めたきっかけとして、あげられています。

また近年では、インターネットやスマートフォン、オンラインゲームが普及しており、これらが不登校の要因として考えられることも多いようです。子どもの発達科学研究所の調査では、42.3％が「ゲーム・スマホ依存、依存傾向」を選択していますし、文部科学省の実態調査でも、不登校の小・中学生の18％程度が「インターネット、ゲーム、動画視聴、SNS（LINEやツイッターなど）などの影響（一度始めるとやめられなかった、学校に行くより楽しかったなど）」を選んでいます。

このようにみると、学校に行かないのは、その子ども本人の心身の問題なのか？ と思われてしまいますが、よく考えてみましょう。たとえば、抑うつ的な気分（気分が落ち込む）になるときってどういうときでしょう？

ストレスを、いかに解消できるか

多くの人は、何か嫌なことがあったり、嫌なことが続いたりすることで抑うつ的な気分になります。それはいじめかもしれないし、勉強についていけないことかもしれません。先生に𠮟られたことかもしれないし、友人とのトラブルかもしれません。

なかには、雨だからとか、運動会の練習が面倒だからという理由もあるでしょう。いずれにしても、人は、何もないのに抑うつ的な気分になることは、ほとんどありません。そして、そのような嫌なことがまた起こるのではないか、今後も続くのではないかと思うと不安になりますし、眠れなくなってしまうのです。人によっては、おなかが痛くなったり、朝起きられなかったりすることもあります。

このような嫌なことは、一般的にはストレス（正確には、ストレス因やストレッサー）と呼ばれます。ストレスになりそうな事柄を避けたり、ストレスに直面してもうまく対処できたりする（たとえば、ストレスになりそうな問題を自分で解決したり、人にグチを聞いてもらったり、カラオケで発散したりなど）と、人は健康なままでいられます。

しかし、ストレスを避けることも対処することもできず、ストレスに直面したり、ストレスにさらされ続けたりすると、気持ちが落ち込んだり、夜眠れなくなったりします（だから居眠りをしてしまう）。

また、自分のつらい気持ちを人に言葉で伝えられない（言語化できない）と、それが身体の症状として現れ、おなかが痛くなったり、吐き気がするようになったりします（これを身体化といいます）。

起立性調節障害や過敏性腸症候群（IBS）なども、この身体化のひとつだと考えられます。人はこのような嫌な思いをしたくないので、その嫌なものから目をそらそうとします。大人であれば、飲酒や暴飲暴食などをするかもしれませんが、子どもの場合、その目をそらす先がゲームや動画だったりします。ストレスに向き合うのがつらいから、ゲームや動画に夢中になる子どももいるのです。

このように、学校に行けない理由や要因は、気持ちを落ち込ませたり、眠れなくさせたり、おなかを痛くさせたりしているストレスなのです。ですが、何に対してストレスを感じているのかを明らかにして、「これが私の不登校の理由です」と言える子どもはほとんどいません。

