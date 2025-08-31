〈「まさか、ウチの子が不登校になるなんて」…「いじめ」でも「勉強」でもない、子どもたちが不登校に陥る“真の理由”〉から続く

年々、増加傾向にある小中学生の「不登校」。文部科学省によると、その数は2023年度に約34万人で、前年度から5万人弱の増加、10年前と比較して約3倍となっている。

不登校に悩むのは子どもたちだけではない。子どもが家にいるようになると、保護者は働き方を変えなければならなくなり、収入の減少に見舞われる。中には収入がゼロになるようなケースもあるという。



子どもが不登校になることで生じる、もうひとつの現実的な問題が、お金に関わることです。

子どもが不登校になることで生じる、もうひとつの現実的な問題が、お金に関わることです。先ほども紹介したように、子どもが不登校になると、離職したり勤務時間（シフトや残業など）を減らしたりなど働き方を変えなければならない状況が生じます。そしてそれは収入の減少につながっています。

NPO法人「登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク」が2023年に行った調査では、31.0％が、子どもの不登校をきっかけに収入が減ったと回答し、2.6％は収入がゼロになったと回答しています。

また、子どもが不登校になると、収入が減るだけではなく、支出が増える可能性もあります。子どもが昼間自宅にいるため、普段用意しなくてもよい食事を用意する必要があり、食費がかかります。フリースクールに通えるようになったとしても、昼食代はかかります。

フリースクールの多くは有料であるため、入会金や会費、利用料などがかかります。学校で授業が受けられないため、家庭で学習をさせようとすると、問題集などの教材費や家庭教師・塾の費用もかかります。病院などに通っていれば、通院費や治療費、カウンセリングの費用などもかかってきます。これらの、親にとっては想定外の支出が生じてくるのです。

親たちが学校への支出を止められない「悲しい理由」

しかも、学校に行かないからといって、学校に関わる支出が減るわけではありません。ときどき学校に行くような子どもであれば、給食費は支払い続けなければならないでしょうし、副教材などの購入費も必要です。修学旅行の積み立てを1年次からしている学校も多く、これもなかなかやめるわけにはいきません。

さらに、私立校に通っている場合には授業料も必要です。授業料を払わなければ、退学になり、公立校に転校することになります。せっかく受験をして（当然、そのために塾などにもお金を使っています）、通っている学校をやめてしまってよいものか、でも、行けていないのに授業料を払い続けるのももったいない、などお金にまつわる親の逡巡は少なくありません。

実際には、給食費などの費用に関しては、支払いを拒否しようとすれば拒否できないわけではありません。しかしほとんどの親はこれらの支払いをやめられません。やめてしまうと、もう自分の子は学校に行って給食を食べることも、修学旅行に行くこともないと認めてしまうことにもなるからです。

また、私立校で授業料を払わないということは、退学・転校を意味するだけではなく、これまでの受験のための努力も無にしてしまうように思えてしまいます。なにより、これらの支払いをやめてしまうということは、子どもに「どうせあなたは学校にいかないんでしょ」という思いを突き付けてしまうことになってしまうのです。

ある不登校の子どものお母さんが、中学校入学を目前にした3月に、中学校の制服やジャージを買いました、と暗い表情で報告してくれました。

小学校5、6年生でも数回しか学校に行っておらず、中学校もおそらく行かない、制服を着るかどうかもわからない。でも、だからといって制服を買わなかったら、「中学校に行かない」ということを後押ししてしまう気がしてしまう。そんな逡巡のなか、買わないよりは……と思って、数万円もする制服などを買ったと言っていました。

結局その子がその制服を着たのは2回、中学校の入学式と卒業式のときだけでした。それでも、不登校の子どもの親は学校に関する支出をなくすことはできないのです。

