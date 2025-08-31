TBS NEWS DIG Powered by JNN

俳優の藤岡弘、さんの三女・藤岡舞衣さんが自身のインスタグラムを更新。
きょうだい４ショットを公開しました。
 

藤岡舞衣さんは「Calvin Klein Harajuku Flagship Open Event　" アジア初の旗艦店が東京原宿にNEW OPEN "」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、俳優の藤岡弘、さんの子どもたち、天翔愛さん、藤岡真威人さん、天翔天音さん、藤岡舞衣さんのきょうだい４ショットなどが見て取れます。

 



続けて「#CalvinKlein の世界観と日本の伝統素材を使った内装など、こだわり詰まった素敵な空間でした♡」と、綴っています。

この投稿にファンからは「皆さん、似合っていますね〜♪♪♪」・「いつもより雰囲気おとなっぽくて可愛い♥」・「華麗なる一族」・「かわいくて、かっこいい　みなさん素敵ですね」などの反響が寄せられています。
 



