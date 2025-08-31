俳優の藤岡弘、さんの三女・藤岡舞衣さんが自身のインスタグラムを更新。

きょうだい４ショットを公開しました。



【写真を見る】【 藤岡舞衣 】 きょうだい４ショットに ファン反響 「華麗なる一族」「みなさん素敵ですね」





藤岡舞衣さんは「Calvin Klein Harajuku Flagship Open Event " アジア初の旗艦店が東京原宿にNEW OPEN "」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、俳優の藤岡弘、さんの子どもたち、天翔愛さん、藤岡真威人さん、天翔天音さん、藤岡舞衣さんのきょうだい４ショットなどが見て取れます。









続けて「#CalvinKlein の世界観と日本の伝統素材を使った内装など、こだわり詰まった素敵な空間でした♡」と、綴っています。



この投稿にファンからは「皆さん、似合っていますね〜♪♪♪」・「いつもより雰囲気おとなっぽくて可愛い♥」・「華麗なる一族」・「かわいくて、かっこいい みなさん素敵ですね」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】