斉藤光毅が再加入QPRで今季初ゴール! 鮮やかステップから左足弾、公式戦未勝利のチームに白星もたらす
パリ五輪代表“背番号10”FW斉藤光毅がQPR再加入後で初出場と初ゴールを記録した。30日のイングランド・チャンピオンシップ(英2部)第4節・チャールトン戦で途中出場し、終盤に勝ち越しゴールを挙げた。
斉藤は2021年に横浜FCからロンメル(ベルギー2部)に完全移籍し、22年夏から2シーズンはスパルタ・ロッテルダム(オランダ1部)に期限付き移籍。昨シーズンはQPRにレンタルされ、リーグ戦39試合の出場で3ゴール2アシストを記録した。昨夏はパリ五輪出場も果たした24歳は、今夏に保有元のロンメルに復帰したが、25日にQPRへの完全移籍が決定した。
今節ベンチに入った斉藤は、1-1で迎えた後半14分から途中出場で今季初出場となった。すると同39分に躍動。自陣のハーフウェーライン付近でボールを持つと、そのままドリブルで前進する。巧みなステップで相手選手をかわし、左足シュートをゴール右隅に決めた。
斉藤の初ゴールで勢いづいたチームは終了間際にダメ押しの3点目を挙げ、3-1で勝利。公式戦5試合目で待望の今季初勝利を飾った。
