¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¸ø¼°¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆ²°Â¤Ï¸ø¼°ÀïÁ´3»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢Á°È¾17Ê¬¤Ë¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æº¸Â¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËDFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ²°Â¤Î³èÌö¤òÂ³¤¯¡£Á°È¾27Ê¬¤Ë¤Ï±Ô¤¤Èô¤Ó½Ð¤·¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç2ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸åÈ¾6Ê¬¤Ë¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢MF¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¡£2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÁ´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤àÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò3-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¸ø¼°¤â¡Ö1ÅÀÌÜ¤ÏÂî±Û¤·¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡¢2ÅÀÌÜ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î±Ô¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£º£²Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¸åÈ¾33Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡Æ²°Â¤Ï¤³¤ì¤Ç²ÃÆþ¸å¤Î¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ç4ÆÀÅÀ¤ÈÀä¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥ê¡¼¥°2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢³«Ëë¤«¤é¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Íè½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë9·î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤â¤è¤¤ÃÆ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
