ここ数年、急増している小中学生の「不登校」。文部科学省によると、2023年度は10年前と比較して約3倍の約34万人にのぼった。

子どもが不登校になり、空中分解してしまう家庭も少なくない。夫が妻を「お前が甘やかすから」と責めたり、反対に「任せる」と丸投げしたりといったケースが挙げられる。とはいえ夫たちも葛藤があるようだ。青年心理学を専門とする郄坂康雅氏による新著『不登校のあの子に起きていること』（筑摩書房）より一部抜粋し、お届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



本書籍内では、子どもが不登校になることで、3種類の孤立や経済的な負担が生じることを説明しています。これらのうち、経済的な負担は家庭全体のことですが、3種類の孤立を経験するのは主に母親に偏っているのが現状です。

父親が仕事を辞めた、働き方を変えたという話を聞くことはまれです。共働きが主流になったとはいえ、家計の主な収入を賄っているのは父親であることが多いため、父親はそう簡単に仕事を辞めるわけにはいかないからです。

また、父親は日中働いているため、父親自ら不登校に関する情報を収集することが難しく、帰宅後に、「学校は何て言っている？」「これはどうなっている？」などと母親（妻）を情報源にすることもあります（ときどき、どこからか聞きかじったような情報を自慢げに伝えて、母親を混乱させることはあるようです）。

先ほど説明したように、母親はさまざまな感情を抱いていますが、父親がそれを理解し、受け止めている家庭は少ないです。多様な感情を抱いてしまう母親の状況を、父親は理解できていないようです。

「学校に行け！」無理やり車に押し込む父親も……

子どもが不登校になったときに、父親が感じる感情はあまり多くはありませんが、よくみられる感情としては不満と苛立ちがあります。子どもが学校に行かないことに対して不満を抱き、「学校に行け！」と怒鳴ったりします。

なかには、無理やり車に押し込んで、学校に連れて行こうとする父親もいます。父親の方が体が大きく腕力があるので、脅したり、強引に連れて行ったりすればどうにかなると思っているのかもしれませんが、そんなことをしても、子どもが泣き叫ぶだけで、学校に行くようにはなりません。それがさらに父親の不満と苛立ちを高めます。

そしてその苛立ちが向かう先は、母親（妻）になります。「どうして学校に連れて行かないんだ！」「お前が甘やかすから、不登校なんかになるんだ！」などと、子どもが不登校になった原因を妻に押し付け、「あとはやっておけ！」と言わんばかりに、仕事に行ってしまう。

母親は3種類の孤立に耐えながら、子どもの対応をしているのに、そんな母親の境遇を理解することができません。もちろん、母親はそんなことを言われて黙っているわけがありませんので、子どもの不登校を機に夫婦関係が悪化……ということもよく起こることなのです。

「亭主関白」や「頑固おやじ」は減ったものの……

人はどういうときに不満や苛立ちを感じるでしょう。不満や苛立ちは、自分がこうしたい、こうでありたいという希望や理想をもっているにもかかわらず、現実ではそれが実現しないときに生じる感情です。おなかが空いているのに注文した料理がいつまでも出てこないからイライラしてしまう、と、こういうことです。

とはいえ、かつての「亭主関白」や「頑固おやじ」のような存在は今の家庭には少なく、多くの父親は子育て・育児に協力的で、子どもの成長や教育にも関わろうとしています。しかし、家計を維持するためには仕事に時間と体力を使わなければならないため、どうしても子どもと関わる時間や夫婦でゆっくりと話す時間を取ることができません。

そうすると、父親の知らないところで子どもが不登校になっていたり、学校との関わりが決められていたりすることになります。子どもが不登校になりそうな兆候がみられたり不登校になり始めたりしたところできちんと気づき、もっと父親として関わろうという思いはあるのに、そんな時間をとることができず、気がついたら蚊帳の外なんてことも珍しくありません。

そんな状況で、子どもを強引に学校に連れて行こうとしたり、母親（妻）に「どうにかしろ！」と言ったりするのは、蚊帳の外に置かれた自分の存在を知らしめようとするための、必死の抵抗なのかもしれません。

妻との不和を生む「夫がしてはいけないこと」

ただ、この抵抗がときに、さらなる夫婦の不和をもたらすこともあります。どうしても平日に関わる時間がもてない父親が、週末になると妙に張り切って、子どもと長時間ゲームをしたり、夜遅くまで遊びに連れていったりすることがあります。その際、父親はよく「今日ぐらいいいだろう」と言います。しかし、これがよくないのです。

平日も関わっている母親は、ゲームをやりすぎたり動画をみすぎないように、ルールを決めていたりします。昼夜逆転しないように、寝る時間や起きる時間を調整していたりもします。

それが、父親の「今日ぐらいいいだろう」という一言で崩されると、それ以降、ゲームや動画のルールがあいまいになったり、朝起きられなかったりするようになって、これまでの母親の努力と苦労が水の泡になってしまうのです。これが夫婦の不和につながります。

また、父親のなかには、子どもの不登校の対応を母親（妻）に丸投げする人もいます。何かしてあげたいけど、何かしてあげるだけの時間がないし、何をしてあげればよいのかわからない、学校とのやりとりも母親（妻）がやっている。そのため、母親（妻）から子どものことや学校のことなどについて相談されても、「よくわからないから、任せるよ」と言って、母親に丸投げしてしまうのです。

母親としては、状況だけでも知っておいてもらいたい、何かを決める時には一緒に考えてもらいたいと思って、父親に相談するのですが、「任せるよ」の一言で丸投げされてしまうと、母親も苛立って、不和につながることもあります。

ただ忘れてはいけないのは、こういった行動をとってしまう父親も、子どものために何かしたいという思いをもっているのですが、何をすればよいのかわからないのだということです。子どものために何かしてあげたいけど、仕事もしなければならない。だから、週末や休みの日に、少しでも子どもと関わろうとしているのです。

なんとか蚊帳のなかに入ろうとしているのです。職場に行っても、子どもが不登校であることはなかなか人に相談できません。不登校に関する情報を得る手段も相手もいません。だから、甘やかしてしまったり、母親に丸投げしてしまったりします。

（郄坂 康雅／Webオリジナル（外部転載））