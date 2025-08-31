松平健、芸能生活50周年公演テレビ初放送 舞台版『暴れん坊将軍』＆歌謡ショー
俳優・松平健の芸能生活50周年を記念して、昨年7月に東京・明治座で上演された舞台が、時代劇専門チャンネルで9月6日(第一部：19:00〜ほか、第二部：21:30〜ほか)にテレビ初放送される。
この舞台は、『小河ドラマ 徳川☆家康』『大逆転!大江戸桜誉賑』に続き、三度、松平とタッグを組んだ細川徹氏が演出。
第一部は、代表作『暴れん坊将軍』が久しぶりに舞台作品として登場。テレビドラマとは違ったスケールの大きな展開で、王道の痛快娯楽時代劇でありながらもエンターテインメントの要素がふんだんに盛り込まれている。
第二部は、松平の歌声ときらびやかな衣装を堪能できるショー「マツケン大感謝祭〜歌って踊って〜オーレ!」。国民的人気ソング「マツケンサンバII」はもちろん、本公演のために書き下ろされた新曲「マツケンパラダイス」など、たくさんのマツケンソングで美声を響かせる。さらに、演歌界期待の星・辰巳ゆうとがゲスト出演し、ショーを盛り上げる。
第一部は9月27日(22:00〜)、第二部は同日(24:30〜)にも放送される。
