¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¡ÈÉ×¡É¤È¿·º§Î¹¹Ô¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¹â¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¥¹¥Æ¥¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË ¸å9:00¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÉ×¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¾¾ÅÄ¤¿¤«»Ò¤¬¡ÈÉ×¡É¤È¿·º§Î¹¹Ô¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂçÀÐÀÅ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¾¾¤È°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð¡Á¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø¡Á¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØÌò¤Ç¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢¡Ö#¤ï¤»º§¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿·º§Î¹¹Ô¤ÇÆü¸÷¤Ø ¥Ð¥ì¤ë¤È¤³¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢É×¤ò±é¤¸¤ë°¤Éô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö#¼Ì¿¿»£¤ê¹ç¤¤¤Ã¤³¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾¾¤µ¤ó¤È°¤Éô¤µ¤óºÇ¹â¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¤â¤¦¤ªÆó¿Í¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¡¢ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÊÑ´é¡¢Î®ÀÐ¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¡Ë¤Ï¡¢¸µÍè¤Î¤Ò¤È¤ê¹¥¤¤«¤é50Ç¯´ÖÆÈ¿È¼çµÁ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ½Ð±éÃæ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¸ÉÆÈ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¡Ë¡£¤³¤Î±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢¥Í¥ë¥é¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¥Ã¤¿¹¬ÂÀÏº¤Ï¡¢·ëº§´Ñ¤òÂçÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¡£Âà±¡¤ÎÆü¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï2ÅÙÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤¦¤Á¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¥Í¥ë¥é¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÅ·â·ëº§¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊºÊ¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
