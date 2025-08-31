軽量＆衝撃吸収！【ダンロップリファインド】のアウトドアサンダルで長時間歩行も疲れ知らず！Amazonで販売中！
歩きやすさと快適さを追求！【ダンロップリファインド】のスポーツサンダルで夏の外出をもっと自由に、Amazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
軽くて快適な履き心地のダンロップスポーツサンダルシリーズ。甲部分と足首をバンドで固定できるスポーツサンダルタイプ。折り返しのマジックテープ式なので横幅の調整も可能。足首のバンドはワンタッチで着脱ができるバックルパーツ仕様。ソールにはエアロクッションを搭載している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
軽量設計とエアロクッション搭載で、長時間の歩行でも足への負担を軽減し、快適な履き心地をキープできる。
マジックテープ式で横幅調整が可能なうえ、足首をしっかり固定するバンドで安定感あるフィット感を実現している。
耐久性に優れたEVA＋TPRソールと柔らかな高弾性EVA素材の組み合わせで、クッション性と柔軟性を両立している。
脱ぎ履きしやすいワンタッチバックル仕様で、日常使いから旅行やアウトドアまで幅広く活躍する万能サンダルになっている。
