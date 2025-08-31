きりたんぽ （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/31】YouTuberのきりたんぽが30日、自身のInstagramを更新。“別人級”ショットが話題を呼んだ。

◆きりたんぽ、“別人級”ショットに反響


きりたんぽは「メロい女メイク…？」と“メロい”（※メロメロになるほど魅力的の意味）女性を意識した普段とは異なるメイクや、ショートへアから雰囲気をガラリと変えたロングへア姿を披露した。

この投稿にネット上では「めちゃくちゃ似合ってる」「メイク動画出してほしい」「別人級」「悶絶級の可愛さ」「これは惚れる」と絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）

