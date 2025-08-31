キンプリ永瀬廉「24時間テレビ」チャリTシャツの色が話題「絆感じる」「感動」相方・高橋海人が体調不良で欠席
【モデルプレス＝2025/08/31】King ＆ Princeの永瀬廉が8月30・31日、日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（18時30分〜）に出演。永瀬が着用しているチャリTシャツの色に注目が集まっている。
【写真】キンプリ永瀬廉、ファン感動「24時間テレビ」出演時の様子
同番組でチャリティーパートナーを務めているKing ＆ Prince。しかし、メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）は体調不良のため、直前で出演が見合わせとなることが発表されていた。
相方不在の中、1人での出演となった永瀬だが、ファンからはチャリTシャツの色に注目する声が多数。これまでの会見では、永瀬が白、高橋が自身のメンバーカラーである黄色（ひまわりイエロー）を着用していたが、永瀬は黄色のチャリTシャツを着て出演した。
永瀬が黄色のチャリTシャツを着用している様子を受け、ファンからは「絆感じる」「感動」「素敵すぎる」「海人の想いを背負ってくれて嬉しい」と反響が寄せられている。
なお、高橋の出演見合わせに伴い、31日19時台に放送される、高橋がプロデュースする市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送る「ボーダーレスLIVE We are the No Borders！！」については、Travis Japanの松田元太が出演することとなっている。
https://twitter.com/modelpress/status/1961727014261727287
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が吠える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
