この夏、「ねったまアルプスリポート」を通して

高校野球の“熱”を全身で感じました。

球児たちの一球にかける想い、

応援席から響く仲間への声援。

そして、グラウンドに立てなかったメンバー、

応援団や吹奏楽部のみなさんが届ける全力のエール。

近くで見たからこそ気づけた、

それぞれの立場で“夏”にかける想い、そのすべてが、ドラマでした。

3回戦から決勝まで、

先輩方に支えていただきながら、その熱を少しでも伝えられるように向き合いました。

この夏で出会った景色、感じた気持ちは、一生、忘れません。

久保光代