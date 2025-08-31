久保光代アナ 高校野球 （ABCテレビ）
©ABCテレビ
ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新
アナ回覧板
この夏、「ねったまアルプスリポート」を通して
高校野球の“熱”を全身で感じました。
球児たちの一球にかける想い、
応援席から響く仲間への声援。
そして、グラウンドに立てなかったメンバー、
応援団や吹奏楽部のみなさんが届ける全力のエール。
近くで見たからこそ気づけた、
それぞれの立場で“夏”にかける想い、そのすべてが、ドラマでした。
3回戦から決勝まで、
先輩方に支えていただきながら、その熱を少しでも伝えられるように向き合いました。
この夏で出会った景色、感じた気持ちは、一生、忘れません。
久保光代