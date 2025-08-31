お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が、30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48 あなたのことを教えて」（午後6時30分）の内コーナー「しゃべくり007」に出演。今月の給料を発表した。

今年の「24時間テレビ」のテーマにちなみ、出演者への質問や疑問をまとめた企画「あなたのことを教えて007」と行った。

津田に関するネタとして「ダイアン津田 レギュラー6本『俺もう小銭いらんねん』」と読み上げられると、進行のくりぃむしちゅー上田晋也が詳細を紹介。親交のあるお笑いコンビ、ガクテンソクよじょうからのコメントとして「津田さんと飲みに行くと、最近はお会計の時に『俺もう小銭いらんねん。紙だけあればええわ』と言っている。そう言いながらも小銭は後輩に渡すことなく、いつも自分の財布に入れている」と伝えた。

上田が「レギュラー6本ってことは収入的にも相当…」と想像すると、津田は「全然です。ホンマ全然です。そんなことないです」と謙遜。有田哲平に「どんくらい？どんくらい？大チャンスだよ？言ったらネットニュース。絶対なる」とあおられると、歯を食いしばりながら「今月？言うぞ！言うぞ、俺！800万〜！」と自ら明かし、「え〜！」「マジか！」とスタジオをどよめかせた。

津田は「うそーん」とおどけて取り繕ったが、上田は「これガチだな」と推察した。有田が「CMとかそういう？」と聞くと、津田は「うん、CM！CMいっぱいください！」とやけっぱち。出演者からは「すげえ」「小銭はいらないわな」と驚きの声が漏れていた。