鈴木福、失恋「振られて泣いて、思い出してまた泣く」 共演者も「大人になったな」
水着姿の美男美女たちが島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』（ABEMA）の最終話が28日放送。最終話では、最終日の告白タイムの模様が明らかになった。
【写真】鈴木福、失恋を思い出し涙する瞬間
『シャッフルアイランド Season6』は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える爆発的人気を誇っている。
告白前の最後のシャッフルタイムにて、パーソナルトレーナー・セカイは、“Island BLUE”で待つ『nuts』モデル・あんのもとを訪れることができないことが確定。この残酷な運命にセカイは涙を浮かべる。この模様を見たMCの峯岸みなみは、「恋愛の中で、涙を流したことあります？」と質問。
ゲストの俳優・犬飼貴丈が「ないです」と語る一方、MCの鈴木福は、「めっちゃ泣きます、振られて泣いて、ちょっと思い出して泣いて…」と告白。これには峯岸、ゆきぽよも「かわいい、ピュアなんだけど！」と絶賛。峯岸が「どういうときに？ ふと曲を聴いてとか？」と聞くと、鈴木は「（映画）『ラ・ラ・ランド』を観て泣きました」と明かし、MCのニューヨーク・屋敷は「大人になったな、福くん」としみじみ。峯岸は「卒業生と当時の先生みたい！」と秀逸なツッコミ披露し、スタジオを盛り上げた。
果たして、まいかが選んだのは、りくか、それともしんか…？ 運命の最終告白の行方は？ さらに、MC陣の予想を超える結末に大盛り上がりとなった最終話と、シリーズ史上最多視聴者数を更新するなど大きな反響を呼んでいる『シャッフルアイランド Season6』の第1話〜第3話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
