QPR斉藤光毅がドリブル弾「チームに勝ち点3をもたらす最高の瞬間を演出」

イングランド2部QPRに加入したMF斉藤光毅が現地時間8月30日の第4節チャールトン戦（3-1）で巧みなドリブル突破から初ゴールを挙げ、チームの今季初勝利に貢献した。

英公共放送「BBC」ではチームトップ評価で「プレーヤー・オブ・ザ・マッチ」に選出された。

斉藤は昨季、ベルギーのロンメルからQPRへ期限付き移籍。契約期間満了で一度ロンメルへ復帰していたが、25日に完全移籍でQPRへ再びの加入が決定した。チャールトンとのホームゲームでは後半14分からの途中起用で今季初出場を果たし、1-1で迎えた同39分に大仕事を成し遂げた。

センターサークル内でボールを持った斉藤はそこからドリブルを開始。ペナルティーエリアの手前で対峙したDFを巧みなステップでかわして左足でシュートを放つと、ボールはゴール右隅へ吸い込まれた。

「BBC」は斉藤のパフォーマンスについて「ベンチから出てきた斉藤光毅が素晴らしいゴール」「チームに勝ち点3をもたらす最高の瞬間を演出」と絶賛。さらに、投票による平均採点で「8.42点」の高得点を叩き出した斉藤を「プレーヤー・オブ・ザ・マッチ」に選出していた。

昨季はQPRでリーグ戦39試合で3ゴール2アシストを記録した斉藤。2年目となる今季、昨季以上の活躍が期待できる最高のスタートを切ったといえそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）