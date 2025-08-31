9月1日の防災の日を前に、東日本大震災の伝承施設の担当者らが都内のイベントに集い、「震災の教訓を知って自分のいのちを守ってほしい」と訴えました。

【映像】担当者が訴える震災教訓

「危ないなと思ったら、まず自分の身の安全、まず自分の命を守ること。逃げること。それがすごく大事なことだと思います」「命を守ることで次が始まりますので、空振りに終わっても構わないんですよ」（岩手・東日本大震災津波伝承館 早坂寛副館長）

8月30日に都内で開かれた東日本大震災の伝承施設の活動を伝えるイベントには、岩手県釜石市と陸前高田市、宮城県気仙沼市、福島県いわき市のあわせて4つの施設の担当者らが出席しました。

「どうやったら自分や大切な人のいのちが守れるか」などの教訓や、風化をさせないために震災を知らない世代への伝承の仕方などについて話しました。

そして、9月1日の防災の日を前に災害を自分事として身近なことからでも備えをしてほしいと訴えました。

「例えば、かばんの中にお菓子など何でもいいので、少し入れておくというのが、まずひとつ簡単な防災になるのかなと思います」「この間のカムチャツカ地震も、津波警報が結構長かったじゃないですか」「ああいうときに、少しかばんにお菓子とか食べるものがあったら心がほっとするし、栄養補給にもなるので、そういう所から始めてもいいんじゃないかなと思います」（宮城・気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 熊谷心副館長）（ANNニュース）