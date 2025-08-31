　COCO'S（ココス）といえば、包み焼きハンバーグに、ステーキやカリフォルニアタコサラダなどアメリカンなイメージがありますが、夏だけの一推しメニューが実はかき氷。

【写真多数】「キャラメルマキアート」にフルーツ盛り盛りな「しろくま」ミニサイズの「こぐま」…実食した全7フレーバーの「ココスのかき氷」を全部見る


 

　というわけで、ぎりぎり滑り込みでいつものココスじゃない方の、かき氷全フレーバー制覇に行ってきました！

　メニューを開くと、そこにはやっぱり包み焼きハンバーグ！　種類も色々あって美味しいんだよなー……。

　というピュアな欲望を抑えて、今日はあくまで「じゃない方」です。

スイーツ専門店並のおいしさ…「純氷ふわふわかき氷 キャラメルマキアート」

　ありました、夏限定の純氷ふわふわかき氷！

「純氷」とはマイナス10度前後で48時間以上かけて凍らせた、透明度の高い氷のことで、ふわふわな食感になるんだそう。

　めっちゃ大々的にプッシュされていて、むしろ「じゃない方」じゃない感じです。

　果たして全メニュー制覇なるか！？

　1つめは「純氷ふわふわかき氷 キャラメルマキアート」。

　なんだ、このすごいルックスは！

　ここ、原宿の行列のできるスイーツ専門店とかじゃないですよね？

　しかもシロップが3つも付いてます。

　なにやらココスのかき氷にかける本気度を感じます。

　まずはそのまま一口。

　おお、これはカフェで食べるキャラメルマキアートそのものの味！

　氷はふわふわな口当たりですが、アーモンドやクレープのフレークまで乗って、食べ応えも十分あります。

　結構な量ですから、中盤になってきたら味変を。

　コーヒーシロップをかけると、さらにコーヒー感がアップして（当たり前すぎる食レポですいません）、ちょっぴり大人な味へ。

　キャラメルシロップをかけると、キャラメルマキアート感がアップして（当たり前すぎる食レポですいません）、さらにリッチな味に。

　ミルクシロップをかけると、う〜んなんて表現しましょうか、さすがに3回同じ手法は使えないですよね。

　元の味が良い意味でさっぱり目なので、しっかりとした甘さが欲しい人は、ミルクシロップがおすすめです。

　よし、上出来！

　1杯のかき氷で、これだけ味変も楽しめて、純氷ふわふわかき氷、早くも満足度高めです！

塩をかけると…塩キャラメル風味に味変！

　しかし驚くのはこれからです。

「純氷ふわふわかき氷 キャラメルマキアート」には、さらなる意外な味変調味料があるのです。

　それは、どのテーブルにも置かれている、あれ。

　そう、お塩です！

　なんと、塩をちょっとかけることで、塩キャラメル風味に変わるんです。

　恐る恐る、塩をちょっと振ってみる。

　かき氷に塩を振る時代が来るなんて、令和ってどんだけすごいんだよ。

　おお、たしかに塩キャラメル風味になってる！

　これは完全に大人のスイーツです。

　ただし、塩を振り過ぎると、単にしょっぱいかき氷になってしまうので、量にはくれぐれもご注意を。

（※一部店舗ではドリンクバーに設置）

ここからはミニで！　いちごミルクにもできる定番の「いちご」

　前人未到の全メニュー制覇と意気込んだのには実はわけがあります。

　純氷ふわふわかき氷、実は「ミニ」メニューがあるのです。

　これだったら2種類の食べ比べや、食後のデザートにも注文しやすいサイズ。

　ということで、ここからはミニで食べ進みます。

　まずは定番の「いちご」。

　これはもう安定の美味しさ。

　ミニとはいえ、しっかり果肉もあって、こちらも食べ応えがあります。

　ミルク派はミルクシロップを追いがけして食べましょう。

　ちなみにどのメニューも、シロップが足りない場合は、言えば無料で追加してくれるんだそう。

　ぶっちゃけ最初から絶対足りそうな量があるんですが、それでもさらに追加できるという「絶対にシロップが足りないとは言わせない！」というココスの強い意志を感じます。

マンゴーシロップと果肉の組み合わせが最高

　3つめは「純氷ふわふわかき氷　ミニ！マンゴー」。

　とろりとしたマンゴーシロップと果肉の組み合わせが最高。

　こちらにも追いシロップとミルクシロップがついてくる、相変わらずの太っ腹ぶりなので、追加で「石窯パン」を頼んで、かけて食べてみても絶対美味しそう！

　いや、今回はふわふわかき氷に集中しましょう。

黒糖を使った「純氷ふわふわかき氷 ミニ！黒みつきなこ」

　4つめは、味覚をがらっと変えるために和風の「純氷ふわふわかき氷 ミニ！黒みつきなこ」。

　かき氷にきなこって、僕が子供のころにはなかった発想。

　黒糖を使った黒みつをかけて食べましょう。ミニサイズでもしっかり「追いきなこ」も付いてます。

　ふわふわの純氷と、もちもちの白玉の食感の違いも面白い。

　和のテイストで味覚もリセットされました。

期間限定の梅昆布茶で冷えた体を温める

　ミニサイズとはいえ、さすがにかき氷を4つ食べると、ちょっと体も冷えてきます。

　そこで後半にむけて大切なスキルが、ドリンクバーの活用です。

　実はミニサイズのかき氷でも通常420円（税抜）のプレミアムドリンクバーを、290円（税抜）のセット価格で付けることができるのです。

　ということで、かき氷の4連食で冷えた体を温めるホットのドリンク、梅昆布茶を作ります（期間限定）。

　嗚呼、梅昆布茶、温まる〜！

　というか、純粋にこの梅昆布茶美味しい。

　すごい勢いで飲み干してしまいました。

　さあ、ふわふわかき氷、後半戦へ！

後半戦は濃厚な味わいの「純氷ふわふわかき氷 ミニ！宇治金時」から！

　5杯目は「純氷ふわふわかき氷 ミニ！宇治金時」。

　梅昆布茶からの和風寄せ。

　こういう味覚の流れをしっかり作るのも、かき氷フルコースの上級スキルです。

　天保7年創業京都「矢野園」の宇治抹茶を使用した、濃厚な味わいのかき氷。

　これはもはや、かき氷というより、和菓子を食べているような味わいです。

「純氷ふわふわかき氷 ミニ！ポップブルー」の面白い仕掛けとは…

　6杯目「純氷ふわふわかき氷 ミニ！ポップブルー」。

　爽やかな青色で、パッションフルーツ風味のトロピカルな味わいの一杯。

　しかも、これには色々な面白い仕掛けがあるんです！

　仕掛けその1。

　別添えのレモンシロップをかけると、鮮やかな青色が紫色に変化！

　味変に加えて、色変も。

　まるで夏から秋への季節の変化を表しているようで、ちょっぴりセンチメンタル。

　仕掛けその2。

　別添えのポップな小袋は、なんとラムネ入りのパチパチキャンディ。

　上からかけると、氷に反応してパチパチと音がします。

　味、色ときて、最後は音まで加わるなんて、令和のかき氷、どこまで進化してんだ！

　すごいのは、たぶん氷にかけた時に全部パチパチしきってしまわないようにだと思うんですが、キャンディの粒が大きいんです。

　ふわふわのかき氷と一緒に口に含むと、想像の2〜3倍くらいの勢いで、口の中でパチパチする！

　けっこう来る！！

　もはやスイーツの枠を超えて、アミューズメントの世界、6杯目でも全然飽きさせません。

スープバーで冷えた体をウォームアップ

　ラストに行く前に、ここでもう一度ほてった体をクールダウン！　じゃなくて、冷えた体をウォームアップ。

　先ほどはドリンクバーで梅昆布茶を作りましたが、なんとドリンクバーに50円（税抜）追加することでスープバーも楽しむことができるのです。

　我らがココスさま、至れり尽くせりです。

　どう見てもアメリカンダイナーでコーヒーを飲んでる人ですが、実際に飲んでるのはスープです。

　氷で冷えて、飲み物で温まってを繰り返す。

　あれ、これってもしかしたら、水風呂とサウナみたいな効果あるんじゃね！？

　どんどん、ととのってまいりました。

ミニサイズでもフルーツ盛り盛りな一品「純氷ふわふわかき氷 こぐま」

　そしてラスト7杯目は、鹿児島名物「しろくま」をイメージしたかき氷のミニバージョン、その名も「純氷ふわふわかき氷 こぐま」です。

　ミニサイズでもフルーツも盛り盛りな一品。

　さくらんぼ、みかん、バナナ、パイナップル、キウイ、りんご。

　最後に相応しい、豪華なフルーツに、味はシンプルなミルクシロップ。

　夏よ終わらないで！

全7フレーバー完食！

　ということで、全7フレーバー、しっかり完食！

　とにかくどれも全く違う味の上に、追いシロップや楽しい仕掛けもあり、最後まで美味しくいただけました。

　夏の期間だけのお楽しみなので、みなさんも急いでココスへGO!

　今すぐ食べないと、来年の夏まで後悔するぞー。

撮影＝榎本麻美／文藝春秋

（小宮山 雄飛）