◆米大リーグ ドジャース―Ｄバックス（３０日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、両軍無得点の５回無死二、三塁で回ってきた３打席目は犠牲フライには十分と思われた左飛を放つも、三走の「キケ」ことＥ・ヘルナンデスがクロスプレーでホームにスライディングせずに駆け抜け、直前でタッチ。映像検証も行ったが、判定は覆らず、この回は無得点に終わった。

大谷は５戦ぶりの４６号が出れば、５４本塁打を放った昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。両軍無得点で迎えた初回の１打席目は、二ゴロ。３回１死で回ってきた２打席目は見逃し三振に倒れた。

前日の本拠地・Ｄバックス戦では、３打数１安打で大台到達はお預け。チームも３安打零封負けで落とし、連勝は「４」で止まり、ロバーツ監督も「こういう覇気のない戦いを見るのは久しぶりで、１週間ぶりくらいだったと思う。しばらくなかった。休養明けだからなのかどうかは分からない。もちろんゲーレンを称賛すべきでもある」と、６回２安打無失点に封じられた相手右腕に脱帽した。一方、同日にパドレスが敗れたため、地区優勝マジックは「２５」に減り、一歩前進していた。